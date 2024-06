Las croquetas se han convertido en una delicia culinaria de la gastronomía aragonesa y española. Existen croquetas de todo tipo desde las tradicionales de jamón, cocido y bacalao hasta las más ingeniosas de huevos rotos o pulpo a la gallega. Los verdaderos amantes de este plato tradicional tienen siempre ganas de experimentar nuevos sabores en sus bares de confianza donde se sienten como en casa.

Aunque como las que hacen nuestras abuelas no hay ninguna, elaborar de manera sobresaliente este producto no es una misión sencilla y requiere de mucho trabajo para lograr el cocinado perfecto del rebozado. No existen dudad de que Zaragoza es una ciudad croquetera. Tras celebrar la VI edición del Concurso de Croquetas de Zaragoza la semana pasada, donde el restaurate Brasa y Pulpo se coronó como campeón con una propuesta elaborada con pulpo, esta semana uno de los establecimientos más populares de la capital aragonesa ha lanzado una nueva oferta.

Tras lanzar a finales del año pasado una croqueta elaborada con Jumpers, el Truco, uno de los establecimientos más de moda de El Tubo de Zaragoza, ha intentado aunar la popular elaboración de una croqueta con otro aperitivo que tiene muchos fans en toda España como son los Takis. En el vídeo de presentación de esta propuesta, que han compartido por redes sociales, los creadores recomiendan echar lima por encima de la croqueta antes de degustarla.

Unas croquetas aptas para celíacos

La zona de El Tubo de Zaragoza cuenta con un sinfín de bares donde la propuesta de cada uno suele ser diferente al resto. Existen establecimientos que apuesta por la gastronomía aragonesa, otros que tienen al champiñón como su tapa más conocida y alguno que se dedica a innovar con las migas y ofrecerlas acompañadas con cualquier tipo de alimentos.

El Truco, situado en el número 2 de la calle de los Estébanes, se ha asentado como uno de los bares más populares en El Tubo de Zaragoza en los últimos años. El staff se ha especializado en la creación y elaboración de croquetas triunfando en varios concursos a nivel provincial y autonómico. Además, cocinan todos los alimentos sin gluten lo que les ha permitido ganar en 4 ocasiones seguidas el premio a la Mejor croqueta sin gluten.

Una de las más famosas de este establecimiento zaragozano y que ha atraído hasta su local a múltiples influencers gastronómicos es la croqueta de Jumpers, que se sirven incluso en la bolsa de este aperitivo 'made in Aragón'. Este establecimiento se ha llevado otra edición más el título a la mejor croqueta para celiacos gracias a su croqueta de huevos fritos con chorizo de león.