La alta gastronomía tiene desde este jueves un nuevo inquilino en el centro de Zaragoza. Tras una década en la Romareda, Ramsés González ha decidido cambiar la ubicación de su bistró Es.Table hasta la calle Felipe Sanclemente, 7. El restaurante del chef de Cancook, con una estrella Michelin y dos soles de Repsol, ha abierto sus puertas hoy en el local de la céntrica vía zaragozana donde anteriormente estaba el Jalos, haciendo esquina con la calle Moneva.

A pesar del cambio de ubicación, Es.Table va a mantener toda la esencia gastronómica que le ha convertido en un referente de la alta cocina en la ciudad. "La idea es volver a donde empezó todo. En su día, Cancook estaba aquí y ahora regresamos con un formato más cercano e informal. Queremos que haya mucho servicio de sala, que el cliente pueda compartir tres o cuatro platos de mayor tamaño por lo que buscamos crear esa bonita sinergia en el local", confiesa Ramsés González, uno de los chefs con mayor proyección a nivel nacional.

El bistró va a mantener su carta de verano y primavera que tenía hasta el momento con aproximadamente 20 platos. En el nuevo local de la calle Felipe Sanclemente, que ha contado con el asesoramiento de la decoracora Carmina Cirac, también se podrá pedir el menú degustación centrado para un público que quiera probar la excelente experiencia del Cancook, donde siempre hay lista de espera y es mucho más complicado reservar una mesa. La gran novedad del 'nuevo' Es.Table, que también va a tener un espacio privado para reuniones y eventos privados, va a ser su menú ejecutivo con productos de mercado por 42 euros, que los comensales podrán disfrutar a diario.

Después de diez años de trabajo y establecerse como un referente gastronómico de la zona, tanto a Ramsés como al resto del equipo de Es.Table les cuesta despedirse del barrio de la Romareda. "Vamos a mantener el local porque es un espacio al que le tenemos mucho cariño. Durante todo el año lo vamos a utilizar para eventos privados y también vamos a dar formación", explica el chef zaragozano, que argumenta el cambio de ubicación hasta el centro de la ciudad para intentar atraer a todavía más clientela que la habitual. "Cada vez hay más turistas gastronómicos que deciden venir a Zaragoza también por su cocina por lo que queremos atraer a este nuevo público hasta el bistró", analiza el chef de Cancook.

Un horizonte formativo en Cuba

Desde hace unos años que Ramsés González decidió dirigir su mirada gastronómica hacia su Cuba natal. El chef, que se mudó a España cuando era solo un niño, comenzó a colaborar con distintos restaurantes, hoteles y resorts del país caribeño para cubrir el vacío de formación en cocina existente.

"Hemos conseguido un espacio fijo para poder dar formación completamente gratuita. Cuba es un país 100% turístico y existe un problema ya que no hay una oferta suficiente en tema de gastronomía, hostelería y servicio de sala. Quiero que la gente pueda tener las mismas oportunidades que he tenido yo. Hay que ser solidario y generoso, me gusta compartir con el resto todo lo bueno y lo malo que he vivido en los últimos años", concluye Ramsés acerca de la realidad de su otro proyecto gastronómico al otro lado del Atlántico.