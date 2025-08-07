Tres vinos blancos monovarietales con carácter propio

Casa Gourmet lanza su selección de vinos de agosto 2025 con una apuesta clara por la pureza varietal y el origen. La propuesta reúne tres vinos frescos y gastronómicos, elaborados exclusivamente con una sola uva cada uno y firmados por bodegas de referencia en sus respectivas regiones: Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha.

La selección está compuesta por el albariño Fillaboa 2023, considerado Mejor Vino Blanco sin Barrica de España por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV); Nutt Macabeu 2019, un blanco ecológico con cuerpo y carácter mediterráneo; y Finca Antigua Viura 2024, un vino joven con volumen y equilibrio, elaborado a gran altitud en La Mancha.

Fillaboa 2023, el albariño más premiado del año

Con 94 puntos en la Guía Proensa y altas valoraciones de críticos internacionales como Tim Atkin o James Suckling, este albariño elaborado por Bodegas Fillaboa (Grupo Masaveu) es el reflejo más fino del carácter atlántico. Criado sobre lías durante seis meses, ofrece una boca estructurada, vibrante y persistente, con notas de fruta madura y cítricos.

Su origen está en una finca histórica de 74 hectáreas —50 de ellas de viñedo propio— que permanece indivisible desde hace siglos y que convierte a Fillaboa en la única bodega de Galicia integrada en la Asociación Grandes Pagos de España. Un vino con identidad, territorio y excelencia reconocida.

Nutt Macabeu 2019, un blanco con alma artesanal

Procedente del corazón del Penedès y elaborado por la bodega familiar Mas Bertran, este 100% macabeo certificado en agricultura ecológica combina frescura, volumen y una vinificación respetuosa.

Vendimia manual, fermentación a baja temperatura y una producción limitada (2.328 botellas) dan como resultado un blanco expresivo y sedoso. Ha sido distinguido con 92 puntos en los Premios Andreas Larsson y 91 en la Guía Peñín.

Finca Antigua Viura 2024, equilibrio desde La Mancha

Cierra la selección un blanco joven pero ambicioso, fermentado en acero y criado durante cinco meses sobre sus lías. Elaborado con viura del viñedo El Palomar, a más de 900 metros de altitud, este vino destaca por su frescura, su retronasal intensa y su elegancia en boca.

Finca Antigua, parte de la Familia Martínez Bujanda, es uno de los proyectos más sólidos de La Mancha por su capacidad para combinar tradición e innovación con resultados muy personales.

Una experiencia gourmet con ventajas para socios

La selección de agosto puede adquirirse por 49 € (valorada en 80 €) a través de la web o app de Casa Gourmet. Los socios del Club de Vinos Casa Gourmet disfrutan de envío gratuito y regalo de bienvenida sin compromiso de permanencia.