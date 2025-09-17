El restaurante de Zaragoza que regalará 200 hamburguesas por su primer aniversario: esta es la fecha

Cada vez son más los restaurantes que se atreven a celebrar un hecho significativo como puede ser un aniversario invitando a la gente a comida gratis. Regalar pizzas, hamburguesas, tacos, bocadillos se ha convertido en los últimos tiempos en una estrategia de marketing de éxito en Zaragoza para dar a conocer un establecimiento que acaba de abrir sus puertas.

B de Burger, la hamburguesería que nació en 2022 con su primer local en Badajoz, cumple su primer año en Zaragoza tras su llegada en 2024 y lo quiere celebrar con todos los zaragozanos por todo lo alto. El próximo miércoles 24 de septiembre, los 200 primeros asistentes podrán disfrutar de una smash burger totalmente gratis, como agradecimiento a la gran acogida que la ciudad ha brindado durante estos doce meses.

La dinámica será sencilla: las 200 primeras personas que lleguen al local podrán saborear una de las burgers de la casa totalmente gratis. Pero eso no es todo. Además de las 200 smash burgers gratuitas, tienen preparadas varias sorpresas exclusivas que se desvelarán únicamente durante la jornada, para los más rápidos, porque son unidades limitadas.

"Queremos celebrarlo a lo grande"

"Estamos muy agradecidos a Zaragoza por cómo nos ha recibido este primer año. Queremos celebrarlo a lo grande, compartiendo lo que más nos gusta: nuestras burgers. Este evento es nuestro modo de dar las gracias y de seguir creando momentos únicos con la gente de la ciudad", Alejandro Perálvarez, socio fundador.

La cita será en C/ Francisco de Vitoria, 3, el 24 de septiembre, a partir de 20:00h. El evento estará abierto a todo el público hasta agotar las 200 burgers gratuitas.

B de Burger nació en 2022 en Badajoz con el objetivo de ofrecer smash burgers de calidad, con un toque diferente y un ambiente cercano. Tras consolidarse en su ciudad de origen, en 2024 la marca aterrizó en Zaragoza, donde en solo un año ha conquistado a los amantes de las hamburguesas. Uno de sus fundadores es zaragozano, lo que refuerza todavía más el vínculo especial con la ciudad.