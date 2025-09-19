Una experiencia gourmet completa

Descubrir Finca La Barca es entrar en el universo del ahumado como arte. Desde sus campos en la comarca de La Vera, donde la leña de encina y la tradición familiar marcan el pulso del tiempo, nace una filosofía gastronómica que hoy conquista paladares en medio mundo.

Ahora, la firma lanza en Casa Gourmet su selección más tentadora: un pack que reúne delicias emblemáticas y novedades sorprendentes, acompañado por dos vinos de carácter. Una cena gourmet completa con un valor real de 75 euros, disponible por solo 39 euros.

La propuesta es un auténtico recorrido de texturas, aromas y contrastes. Arranca con el aceite de oliva virgen extra ahumado, elaborado con arbequina y sometido a un proceso de ahumado de más de quince días con leña de encina. Numerado y lacrado, es ya un icono de la casa y una de las piezas más deseadas por los amantes del gourmet.

Lo acompañan joyas como los boletus edulis en AOVE, firmes y aromáticos, ideales para enriquecer arroces o canapés; el paté de boletus y trufa, de textura cremosa y sabor intenso; y la crema de queso de cabra con escamas de pimiento ahumado, que sorprende por su equilibrio entre suavidad y carácter.

Los boletus edulis en AOVE, firmes y aromáticos, ideales para enriquecer arroces o canapés / Casa Gourmet

Panes que cuentan una historia

Para dar soporte a estos sabores, la selección incorpora las regañás artesanales con AOVE y los grisines tradicionales, crujientes y delicados, así como las hojas de pan Obando, un complemento perfecto para quienes buscan un toque más fino y sofisticado en el aperitivo.

A esta sinfonía de matices se suma la salsa picante ahumada La Chinata, elaborada con pimientos de La Vera, que aporta frescor, color y un picante elegante. Y para el contrapunto dulce, la mermelada de cerezas picotas del Jerte, elaborada con fruta recolectada a mano, que eleva tanto un desayuno como una tabla de quesos.

La selección incorpora las regañás artesanales con AOVE / Casa Gourmet

Vinos que elevan la experiencia

Ninguna cena gourmet estaría completa sin vinos singulares. El Heredad de Peñalosa Roble 2022 de Bodegas Pascual, monovarietal de tempranillo con DO Ribera del Duero, se presenta con un rojo rubí brillante y aromas frutales bien integrados con la madera. En boca, es franco y con taninos maduros, perfecto para carnes a la parrilla o guisos suaves.

El broche lo pone el Territ Brut Nature Reserva 2021, cava del Penedés de la bodega U MES U, elaborado con xarel·lo ecológico. Sus notas de brioche, avellana y fruta de hueso, junto a una boca fresca y cremosa tras más de 24 meses de crianza, lo convierten en un espumoso complejo y honesto, ideal para risottos, pescados grasos o foie.

El broche lo pone el Territ Brut Nature Reserva 2021 / Casa Gourmet

Finca La Barca: tradición y modernidad

Esta selección es mucho más que un conjunto de productos: es la expresión de una historia familiar que ha elevado el ahumado a símbolo de identidad. Desde que Florentino Oliva fundara La Chinata, hasta la actual tercera generación, la marca ha sabido conservar el alma de lo artesanal sin renunciar a la innovación y a la proyección internacional.

Hoy, Finca La Barca se ha consolidado como referente de la alta gastronomía española. Sus aceites, salsas y condimentos son la prueba de que la excelencia nace del territorio, la paciencia y el respeto al producto.

Desde que Florentino Oliva fundara La Chinata, hasta la actual tercera generación / Casa Gourmet

Un lujo accesible

Por todo ello, esta nueva selección gourmet es una oportunidad única para regalar, compartir o disfrutar en casa. Una experiencia completa que reúne lo mejor de la despensa extremeña y el carácter de dos vinos singulares por tan solo 39 euros.

En tiempos de prisa, Finca La Barca nos recuerda que los sabores auténticos requieren fuego lento, tradición y alma. Y que llevarlos a la mesa es, al fin y al cabo, una forma de celebrar la vida.