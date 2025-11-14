Grupo Nola y Grupo Tándem, únicos representantes aragoneses entre los finalistas de HORECA Sapiens 2025

La hostelería aragonesa está de celebración: Grupo Nola y Grupo Tándem han sido seleccionados como finalistas en la categoría de Mejor Concepto Gastronómico del Ranking TOP100 HORECA Sapiens 2025, convirtiéndose en los únicos representantes de Aragón entre las 10 propuestas finalistas a nivel nacional.

El reconocimiento, que distingue las ideas y proyectos más transformadores de la restauración española, fue entregado el pasado 11 de noviembre en El Gran Escenario de Madrid, en una gala presidida por Pere Taberner, presidente de Hostelco y Vice-President Sales & Marketing EMEA en Welbilt, e impulsada por Barra de Ideas.

Dos modelos, una misma ciudad, un mismo compromiso

Que dos proyectos zaragozanos compitan entre los 10 mejores conceptos gastronómicos de España no es casualidad. Tanto Grupo Tándem como Grupo Nola han demostrado que desde Zaragoza se puede innovar, transformar y marcar tendencia en el sector de la hostelería nacional, cada uno desde su particular visión.

Grupo Nola (fundado a finales de 2018 por el chef Alejandro Viñal) ha sido reconocido por introducir el concepto de cocina de autor accesible en Zaragoza, bajo la filosofía de "provocar sensaciones y reinterpretar lo existente con creatividad sin límites". Con sus marcas Nola Gras (alta cocina creativa) y Nola Smoke (street food gourmet), Viñal ha creado "la experiencia Nola", un sello gastronómico propio que fusiona productos locales aragoneses con técnicas globales. En apenas cinco años, el grupo ha crecido más de un 200% en facturación, ha ganado el Premio Fenómeno Gastronómico 2025 y acumula múltiples reconocimientos nacionales, incluyendo el premio a la Mejor Tapa de España 2025 con "Ramensillo".

Grupo Tándem (fundado en 2013 por "Kike" Júlvez y Carlos Vallejo) ha sido distinguido por su capacidad de crear un ecosistema de seis establecimientos (La Bocca, Marengo, Nativo, Nómada, Morrofino y La Tradicional) donde cada restaurante mantiene una identidad única en gastronomía, decoración, música y experiencia, pero todos comparten un ADN común: profesionalización integral, cocina en fresco en cada local y obsesión por la experiencia completa del cliente. Con una facturación cercana a los 8,5 millones de euros, 120 empleados directos y 800 plazas, el grupo ha demostrado que se puede escalar sin estandarizar, implementando innovaciones como pago digital masivo (70% de transacciones cashless), propina basada en valoraciones online y gestión musical profesional.

Zaragoza en el mapa gastronómico nacional

Que dos proyectos aragoneses estén entre los 10 finalistas nacionales en la misma categoría envía un mensaje potente: Zaragoza no solo consume innovación gastronómica, la produce. Y lo hace con modelos empresariales sólidos, rentables y replicables que están transformando el sector desde una ciudad mediana.

Ambos grupos suman ya una trayectoria de reconocimientos que incluye presencia en concursos nacionales de tapas y pinchos, distinciones en premios de innovación empresarial y apariciones destacadas en medios gastronómicos especializados.

Sobre HORECA Sapiens 2025

El Ranking TOP100 HORECA Sapiens, impulsado por Barra de Ideas, distingue las 100 ideas y personas más transformadoras del sector de la restauración en España. La categoría de Concepto Gastronómico reconoce aquellos proyectos que han sabido crear propuestas diferenciales, escalables y transformadoras en el panorama de la hostelería española.