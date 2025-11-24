Costa 8, Los Xarmientos, Rústicco y Kentya, ganadores de la X Ruta Gastronómica de la Carne de Toro en Zaragoza

Este lunes al mediodía ha tenido lugar en el Mercado Gastronómico Puerta Cinegia de Zaragoza, la entrega de premios de la X Ruta Gastronómica de la Carne de Toro, a cargo de la organización —Agencia Almozara— y Las Moradas de San Martín, patrocinador único de la ruta.

El director de El Gastrónomo Zaragozano e impulsor de la ruta, Miguel Ángel Vicente, ha agradecido a los periodistas especializados, colaboradores —Bodegas Carlos Valero y Cárnicas Carlos Gómez— y establecimientos participantes la asistencia al acto, antes de explicar cómo se llevó a cabo la selección de los cuatro ganadores que, finalmente, resultaron ser: Costa 8; a la mejor tapa; Los Xarmientos, al mejor plato y Rústicco y Kentya a los mejores maridajes con vino blanco y tinto, respectivamente,

«Una vez recibidas las valoraciones del jurado profesional, vimos que en varios casos había empates con puntuaciones muy elevadas. Para dirimir quiénes eran los merecedores de cada uno de los galardones, un equipo de Las Moradas de San Martín, encabezado por Óscar Valenzuela y otro de Agencia Almozara, conmigo al frente, recorrimos algunos de aquellos establecimientos que quedaron tan igualados», ha explicado el director de El Gastrónomo.

Después de que el jurado profesional hubiera valorado, durante el mes de duración de la ruta, la técnica de elaboración, el sabor y la calidad de las propuestas, ha continuado Miguel Ángel Vicente, «observamos como edición tras edición, los hosteleros se lo toman más en serio y se esfuerzan cada vez más en presentar platos y tapas más originales y sorprendentes y fue ese el factor decisivo, aunque es de justicia que nombremos a los finalistas pues no se han llevado premio por muy poco», ha destacado.

Así, en la categoría de mejor tapa, Costa 8, con su “Rabo de toro con vermú rojo sobre base crujiente de arepa de maíz con salsa Costa 8 (de especias y yema de huevo), rocas de Las Moradas y brotes tiernos” se impuso por décimas a Hermanos Teresa y Oisi.

El mejor plato —“Timbal de rabo de toro a baja temperatura, crema de boniato asado, Golden de patata, calabacín encurtido y gel de tepache de frutos rojos”— fue el de Los Xarmientos, quedando finalistas La Doris y El Foro.

En maridaje con vino tinto, Kentya y su “Guiso de rabo de toro” maridado con Senda ECO 2021 resultó ganador, muy cerca de El Picadillo y de Gastro Nolasco. En el maridaje con blanco, a los “Gnocchis con ragú de toro y espuma de queso” con Ensayo ECO 2020 de Rusticco le siguieron de cerca las propuestas de Amontillado y Casalizio.

Por último, la organización ha querido hacer una mención especial al Mercado Gastronómico Puerta Cinegia (Grupo El Cachirulo) «por su menú completo protagonizado por la carne de toro y maridado con vinos de Las Moradas de San Martín».

Un referente gastronómico

Óscar Valenzuela, área mánager de Enate, grupo al que pertenece la bodega Las Moradas de San Martín, se ha felicitado, en el broche de oro de esta especial edición, por «los resultados excepcionales tanto en participación, con 60 establecimientos, muchos de los cuales han sido nuevas incorporaciones, como en calidad gastronómica. Los establecimientos han presentado un nivel culinario muy elevado, consolidando esta cita como uno de los referentes gastronómicos de Zaragoza».

Valenzuela también ha puesto en valor como, a lo largo de estas 10 ediciones, «tanto nuestra bodega Las Moradas de San Martín como los vinos que han acompañado las propuestas culinarias —Albillo Real, Senda, Initio, Ensayo y Las Luces— se han dado a conocer de una manera muy importante entre el público zaragozano».

Organizada por Agencia Almozara y con Las Moradas de San Martín como patrocinadora única, la Ruta Gastronómica de la Carne de Toro cuenta con la colaboración de Cárnicas Carlos Gómez, Bodegas Carlos Valero y El Gastrónomo Zaragozano.