David Fernández representará a Horeca Restaurantes Zaragoza en el Campeonato nacional de Tapas y Pinchos 2026

“La GotiKa” será la tapa que represente a Horeca Restaurantes Zaragoza en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de España 2026, previsto en el marco de Madrid Fusión entre los días 26 y 28 de enero. El chef David Fernández, del restaurante El Gratal en Ejea de los Caballeros, participará en este certamen, organizado por Hostelería de España, tras obtener esta representación en los Premios Horeca, en la que ganó el galardón al mejor menú de 60 euros.

La tapa “La GotiKa” propone un recorrido culinario que simboliza el viaje de una gota de agua desde los Pirineos hasta Zaragoza. En un único bocado se integran productos que representan ese trayecto: esturión y huevas de trucha del Grupo Pirinea, caviar Persé, aceite Sierra del Moncayo DOP, tomillo, romero, bayas de enebro, cebolla Fuentes de Ebro DOP, verduras de proximidad, encurtidos aragoneses, vinagre de garnacha, Enate Chardonnay barrica DO Somontano y Gin Vinica.

La elaboración reproduce el tránsito de la gota por montañas, ríos, flora aromática y cultivos tradicionales, hasta culminar simbólicamente en su llegada a la Torre del Agua de Zaragoza, icono de la Exposición Internacional de 2008. El chef David Fernández destaca que esta tapa es “un homenaje al territorio y a la relación que Aragón tiene con el agua”.

Añade que su objetivo en el certamen es “mostrar cómo un producto puede contar una historia y vincular elementos naturales, tradición y técnica”, y subraya que representar a Horeca Restaurantes Zaragoza “es una responsabilidad y una oportunidad para seguir dando visibilidad al trabajo que se hace desde la hostelería local”.

Hostelería de España organiza este certamen que, en su cuarta edición, se ha consolidado como referente nacional en el sector para tapas y pinchos ya que participan las asociaciones hosteleras del país. El campeonato, que seleccionará las seis mejores tapas del año para la final nacional en el marco de Madrid Fusión, exige una única receta sin aditivos químicos.

Con esta candidatura, Horeca Restaurantes Zaragoza vuelve a situar el talento gastronómico de la provincia en un entorno profesional de referencia nacional. Así, en 2023 Susana Casanova, representante de Horeca Restaurantes y chef de La Clandestina, con su tapa “Cruz de navajas” ganó este campeonato. En el 2024, “Mis tres cerditos”, presentada también por el chef del restaurante El Gratal de Ejea, David Fernández, fue finalista.