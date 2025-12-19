Una Navidad de detalles y sabores únicos

La Navidad en Aragón tiene una identidad propia, y Pastelería Tolosana contribuye a ella con elaboraciones artesanas hechas cada día con dedicación y experiencia. Una firma que, desde hace décadas, convierte la tradición pastelera aragonesa en excelencia, y que este año vuelve a ser noticia por su apuesta firme por la calidad.

Los reconocimientos recibidos en los últimos años refuerzan ese compromiso, como el segundo premio al Mejor Bombón de España o el premio a la Mejor Palmera de Mantequilla de España. Además, la compañía se encuentra en el top 50 de las mejores panaderos de España.

Para estas fechas, Pastelería Tolosana, ha preparado una amplia colección de productos pensados para sorprender, compartir y regalar:

Estuches de regalos exclusivos: estuches personalizados que se envían directamente a quien el cliente desee. Una opción elegante y muy práctica para empresas, familias y particulares.

La colección de turrones vuelve a ser protagonista con especial atención al Turrón Trenza, una novedad que ha conquistado por su sabor y renovada presentación.

Nueva colección de Trufas Noël: un concepto totalmente original de Tolosana para disfrutar de la magia de la Navidad.

Rosco Trenza: una de las propuestas más esperadas que fusiona los aromas clásicos navideños con la masa y la técnica de la auténtica Trenza de Almudévar. Un producto de edición limitada que ya se ha convertido en imprescindible.

La Trenza de Almudévar, ahora más cerca con su nueva web Tolosana entiende la tradición como un camino en constante evolución, por eso da un paso más para estar cerca de sus clientes con su nueva tienda online. El cliente puede recibir su Trenza en 24 horas, siempre recién elaborada, una garantía irrenunciable para Tolosana. Además, también es posible adquirir el resto de las especialidades de la pastelería con entrega en Zaragoza y Huesca.

La gama salada de Pastelería Tolosana resulta ideal para reuniones familiares, celebraciones y encuentros profesionales. Sus Brazos de Gambas y de Salmón, los canapés artesanos y las Trenzadas Saladas son soluciones rápidas, elegantes y gastronómicamente impecables. Creaciones pensadas para que el cliente pueda resolver cualquier comida de Navidad con calidad y sin complicaciones.

El momento del roscón, elaborado con ingredientes cuidadosamente seleccionados y con un proceso de larga fermentación que garantiza una textura tierna, un aroma profundo y ese sabor tan característico que distingue a un buen roscón. Tolosana lo ofrece en tres versiones: mazapán y los rellenos de nata, crema y nata crema.