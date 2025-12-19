Una Navidad gourmet sin salir de casa

La Navidad es sinónimo de reencuentros y momentos entrañables en torno a mesas en las que nos volcamos para ofrecer lo mejor a amigos y familiares. Sin embargo, los preparativos no están exentos de complicaciones y en ellos surgen preguntas como: ¿qué compramos y qué preparamos para la comida o la cena?

En este punto, cada hogar tiene su ritual. Hay quienes mantienen viva la tradición de cocinar durante horas, mientras otros prefieren la comodidad del restaurante para olvidarse de fogones y vajillas. Pero desde hace unos años, un camino intermedio se ha hecho hueco: celebrar en casa y sin estrés pero con ese punto de glamour gastronómico.

Esta opción nos permite celebrar las fiestas en la comodidad de nuestras casas, sin tener que coger el coche o desplazarnos y sin los quebraderos de cabeza que puede dar el hecho de pensar y preparar un menú para la familia. También resulta una alternativa para quienes no disponen de tiempo.

Cheff Cheff, en la Avenida San José de Zaragoza / CHEFF CHEFF

Por ello, existen muchos restaurantes y servicios de catering que ofrecen menús especiales para estas fechas. Y ahí es donde aparecen nombres como Cheff Cheff y Casa Montal en Zaragoza.

Ambos establecimientos cuentan con una larga trayectoria, en el caso del primero, se dedica a este sector desde hace 50 años de y con un equipo formado por 19 personas, suelen hacer más de mil cenas en Nochebuena y unas 800 en Nochevieja. Por otro lado, Casa Montal es un negocio familiar con más de 100 años de experiencia, con un equipo de 12 personas que se aumenta en 3 o 4 empleados más durante estas fiestas debido a la gran carga de trabajo.

Nacho Montal frente al mostrador de su establecimiento con 100 años de historia / LAURA TRIVES

Menús y platos a la carta

Dentro de las variedades de comida que ofrecen, en Cheff Cheff encontramos un menú especial de 32 euros con un primero, segundo y postre y una variedad de platos en la carta, todo listo para recoger en su tienda ubicada en la Avenida San José de Zaragoza.

Según explica su propietario Javier Olmos, una de las propiedades de su cocina es la elaboración de recetas de toda la vida con productos de la zona. Algunos de los platos que más gustan son: la cazuela de garbanzos con bogavante y chipirón, el pato a la naranja, el roti de pavo o un plato más típico de la tierra como son las paletillas de ternasco de Aragón. La tradición es uno de los pilares de la cocina de Cheff Cheff y por este motivo los cambios de platos de una año para otro son muy pocos.

Los rellenos son unos de los clásicos para estas celebraciones. / CHEFF CHEFF

Por otro lado, en Casa Montal, según explica su propietario Nacho Montal, ofrecen hasta 4 tipos distintos de menús para degustar en casa durante la Navidad, Nochebuena y Nochevieja. Al igual que el restaurante Cheff Cheff, no realiza pedidos a domicilio sino que hay que acercarse a su tienda para recoger los platos.

Casa Montal ofrece varios menús mezclando tradición con técnicas culinarias más modernas. / CASA MONTAL

En los cuatro tipos, utilizan tanto productos aragoneses como de otros lugares. El precio oscila desde los 42 euros por persona hasta los 65. Todos ellos incluyen entrante, primero, segundo, postre y una botella de vino de bodegas aragonesas para acompañar la comida. Los menús son mínimo para dos personas y entre los platos estrella destacan: el consomé, con caldo casero, la paletilla de ternasco a baja temperatura o el cochinillo deshuesado. Aunque también ofrecen otros platos como: las borrajas con almejas o los cardos con langostinos.

En sus elaboraciones, según Nacho Montal, prima la tradición con platos clásicos como la crema de vichisua aunque también ofrecen platos con recetas más modernas como es el caso del pollo de corral relleno con pasas.

Propuesta para el menú de Navidad con un enfoque innovador. / CASA MONTAL

Una opción cada vez más demandada

Aunque, en un principio podemos pensar que la mayoría de personas que acuden a estos servicios son jóvenes, ambos propietarios de estos establecimientos coinciden en que la realidad es que esta opción no tiene nada que ver con la edad. Además, en el caso de Cheff Cheff, Javier Olmos añade que esta opción también suele ser recurrente para aquellas personas que pasan las Navidades trabajando, como por ejemplo los bomberos, o también para hospitales como el Miguel Servet.

Debido a la alta demanda e interés de la gente, las reservas comienzan a llegar a partir de las fiestas del Pilar y son muy pocas las personas que apuran hasta el último momento. Para estas fechas, tal y como indican tanto Javier Olmos como Nacho Montal, la gran mayoría de la gente ya ha hecho su reserva. En el caso de Casa Montal, el límite para reservar es una semana antes de la celebración, para evitar así reservas inesperadas de última hora y tenerlo todo mejor preparado.

En definitiva, son varios los establecimientos que se adaptan para poder hacer un servicio de calidad pero con la opción de poder disfrutarlo en la comodidad de nuestras casas.