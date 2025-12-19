Regala el sabor de las Cinco Villas con bocados saludables

Llegan las fechas navideñas y, con ellas, los regalos. Una forma muy original de ofrecer un presente es a través de los nuevos Kits y Packs de Bocados Saludables Cinco Villas que ha impulsado la comarca cincovillesa a través de su Plan de Sostenibilidad Turística.

Se trata, por un lado, de tres kits que permiten no solo degustar los ricos productos de la tierra, sino convertirse en un chef. Así, cada uno de ellos contiene los ingredientes y las recetas creadas por el cocinero aragonés Daniel Yranzo para hacerlas cómodamente en casa y degustarlas acompañadas de un buen vino, ya que cada kit contiene una botella elaborada en las bodegas cincovllesas.

Los lotes pueden recojerse en varios establecimientos de las Cinco Villas. / FOTOCYAN

Hay tres kits: uno de migas, otro de arroz cremoso y otro para hacer crepes de pollo escabechado. Todos ellos están pensados para cuatro comensales. Estos kits pueden adquirirse en varios establecimientos de la comarca (La Botillería, Bodegas Ejeanas y la Red Onsella) por un precio de 30-35 euros.

En los mismos establecimientos se pueden adquirir los Packs Bocados Saludables, también diseñados en tres formatos y precios diferentes, para adaptarse a todos los gustos y bolsillos. Unos packs que van en una bonita caja realizada para este proyecto.

Los packs tienen un coste inicial de 50 €, 60 € y 65 €, respectivamente. Cada uno incluye, al menos, ocho productos gourmet seleccionados cuidadosamente (desde AOVE, miel, vino, cava, gominolas de licor, frutos secos, escabechados, queso, patés vegetales, mermelada de aceite de oliva, arroz… y otros muchos más)

Plato de migas. / FOTOCYAN

Si bien, estos packs ‘cerrados’ se pueden adaptar a las necesidades y personalizarlos a medida, previa demanda, y siempre con productos de kilómetro 0 de la Comarca Cinco Villas.

Todos estos productos están asociados a la marca Bocados Saludables Cinco Villas, sinónimo de calidad, producto gourmet y beneficios, tanto para el paladar, como a nivel nutricional, por la elaboración tradicional que tienen todos los productos que contienen. El modo perfecto de degustar las Cinco Villas y disfrutarlas con los cinco sentidos.

Más información en este enlace.