Rumanía y Colombia: dos maneras distintas de vivir estos días lejos de casa

Aragón es una tierra de tradiciones muy arraigadas y de mesas navideñas reconocibles a simple vista: ternasco, cardo, turrones… Pero en nuestra comunidad también se sientan a la mesa otras culturas que viven estas fiestas con sus propios sabores y rituales. Entre ellas destacan dos muy presentes en el territorio: la rumana y la colombiana. Solo en Zaragoza capital residen, según los últimos datos del INE, 23.455 personas de origen rumano y 13.662 colombianas.

En el caso de Rumanía, las similitudes con España son evidentes: el cerdo es uno de los grandes protagonistas de la Navidad, tal y como explica Issabela Prusac, voluntaria de la Asociación Acasa, rumanos en Zaragoza. A esa base tradicional se suma la influencia gastronómica de países como Alemania y, especialmente en los últimos años, Francia.

Colombia, en cambio, ofrece un mosaico mucho más diverso: al ser un país de gran extensión, las tradiciones cambian según la región. Como apunta Gilmar Cortés, presidente de la Asociación Colombiana Carnaval en Barranquilla de Zaragoza, no se celebra igual en la Costa Atlántica —con una fuerte influencia norteamericana— que en el interior o en el sur del país. Y todo ese cruce de costumbres y recetas viaja también hasta Aragón, donde estas comunidades han encontrado una nueva casa sin renunciar al sabor de la Navidad de su tierra.

Costumbres y rituales

Ambas culturas comienzan la Navidad de forma oficial unos días antes que nosotros. En Rumanía empiezan el 30 de noviembre con la celebración de San Andrés, protector del país y del Día Nacional el 1 de diciembre. Más adelante, unos días antes de la cena de Nochebuena, el 20 de diciembre celebran la fiesta de la Matanza del Cerdo. Una tradición que sobre todo se sigue manteniendo en los pueblos. Tras esta celebración hacen embutidos artesanales. Uno de los más típicos es el leber, una especie de salchicha de origen alemán elaborada con paté helado de cerdo. Otro de los que no puede faltar es el caltabos, una morcilla blanca hecha a base de órganos y grasa de cerdo que se cuece y da sabor con varias especias.

En Colombia, empiezan con una celebración muy especial como es la Noche de Velitas. El 7 de diciembre, a nivel nacional, pero sobre todo en la Costa Atlántica, “toda la ciudad se llena de faroles con velas para adorar a la Virgen de la Inmaculada, hay procesiones por toda la ciudad”, explica Gilmar Cortés. Sin duda, una celebración en la que los colombianos disfrutan bailando y rodeados de amigos en la calle hasta altas horas de la madrugada. Además, en Colombia estas fechas se caracterizan por su arraigo y respeto a las tradiciones católicas.

Boef, uno de los platos tradicionales de Rumanía. / SERVICIO ESPECIAL

El sabor de la Navidad: platos típicos

Ya en los días de Navidad, en Rumanía, al igual que en España, en Nochebuena reciben a Papa Noel y cantan villancicos. En cuanto a la comida uno de los entrantes más tradicionales es el boef, una especie de ensaladilla rusa hecha con pechuga de pollo, verduras, mayonesa y encurtidos rumanos. Tal y como explica Issabela Prusac, en Rumanía es típico decorar estos platos como si fueran tartas.

Y otro entrante que siempre está presente en las mesas rumanas para Navidad es el piftie, una gelatina fría de cerdo, pavo o gallo. Si en lugar de la cena hablamos de la comida, la sopa rumana, hecha a base de caldo de huesos y bolas de carne picada, es otro de los platos más típicos.

Hallacas, envueltos con hoja de platano rellenos de arroz con pollo y cerdo. / PABLO IBAÑEZ

Mientras, en Colombia esta celebración es mucho más católica y quién trae regalos a los niños en Nochebuena es el niño Dios. Algunos de los platos típicos son: las hallacas, que son unos envueltos de arroz con harina de maíz y los pasteles, arroz con pollo y cerdo envueltos con hoja de plátano. Pero, uno de los más tradicionales en todo el país son los tamales, que están hechos de harina de maíz y se rellenan con pollo y verduras.

En cuanto a los segundos, Issabela Prusac destaca que el plato más representativo de Rumanía es el sarmale, que son unos trozos de carne picada de cerdo envueltos en hojas de parra. Como plato principal estaría el pastrami de carne de oveja o cordero curado y asado. Estas carnes suelen ir acompañadas de una guarnición de patata con murmut, que son verduras como coles, tomates verdes, apio, zanahoria o remolacha en salmuera.

El sarmale es uno de los entrantes que no pueden faltar en las mesas rumanas. / SERVICIO ESPECIAL

Por su parte, en Colombia, sobre todo en la Costa Atlántica, debido a la influencia de EEUU, no faltan el pavo o la gallina rellena. En otras partes del país, como el interior, el plato más típico es la lechona, que es carne de cerdo rellena de arroz. Y en la parte sur del país, según Gilmar Cortés, son más de asados, carne de pollo, ternera o carne al fuego.

Por último, llegamos a la parte más dulce, el postre. Uno de los dulces más tradicionales de Rumanía es el cozonac que es como un panettone relleno de nueces. Otro de los más típicos es la turta dulce, que son unas galletas de miel y canela que se suele dar sobre todo a los niños y niñas, y el nuga que es una adaptación rumana del un turrón francés de Montélimar, hecho con frutos secos y clara de huevo. Finalmente, otro de los postres es la placinta conoroc, una empanadilla rellena de vainilla, requesón y nata. Además dentro de este postre esconden pequeños trozos de papel en los que escriben mensajes y propósitos para el año nuevo.

El cozonac es el "rey de los postres rumanos", nunca falta en Navidad. / SERVICIO ESPECIAL

En Colombia, los dulces son parecidos en todas las partes del país y quizás el plato en el que menos diferencias entre zonas hay. Las natillas y buñuelos, tradicionalmente del interior del país se han extendido por toda Colombia, al igual que las cuajadas o las empanadas.

Celebrar las Navidades lejos de casa

Durante estas fechas desde las asociaciones se reúnen para compartir sus tradiciones a pesar de estar a kilómetros y kilómetros de distancia de sus países. La Asociación Acasa, rumanos en Zaragoza, organizan varips encuentros en restaurantes rumanos. Para realizar las recetas utilizan verduras y otros productos típicos de Aragón adaptando de esta manera las recetas tradicionales. Además Issabela Prusac, destaca que “son muy amantes de las ensaladas españolas, los churros con chocolate, el jamón, las gambas y el turrón de Jijona”. Por lo tanto, tal y como señala Issabela Prusac, celebran la Navidad por partida doble, sin dejar atrás las tradiciones de su tierra pero respetando y adaptándose siempre a las del país en el que viven.

Buñuelos colombianos. / PABLO IBAÑEZ

En el caso de Colombia, la Asociación Colombiana Carnaval en Barranquilla de Zaragoza se reúne para estas fiestas aunque no suelen ser las actividades centrales de esta agrupación, ya que se centran sobre todo tal y como su nombre indica, en los actos en torno a la celebración del Carnaval.

Además, a la hora de realizar las recetas de su país, tratan de respetar la tradición usando productos autóctonos de Colombia, algo que según indica Gilmar Cortés es cada vez más fácil de encontrar en las diferentes tiendas latinas de Zaragoza. Algo que ha cambiado mucho en los últimos años ya que tal y como indica, “cuando llegué hace 25 años, aquí no sabían lo que era la hoja de plátano, no sabían lo que era yuca, no sabían lo que eran muchas cosas”.

Dos formas totalmente diferentes de celebrar la Navidad que pueden servirnos para coger ideas y sorprender a nuestros familiares y amigos en estas fechas con un enfoque original.