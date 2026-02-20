La miel deja el desayuno y se convierte en protagonista gourmet
Casa Gourmet y Alemany reivindican la miel como ingrediente gastronómico en una edición limitada que combina mieles artesanas (de trufa, jengibre, frutos secos..), con quesos de oveja, panes crujientes y un crianza: Rioja Vega Edición Limitada 2021. Todo por 39 euros, siendo su valor real de 70 euros
Casa Gourmet
La miel quiere cambiar de registro. Durante décadas asociada casi exclusivamente al desayuno, este producto histórico vuelve a ocupar un lugar central en la cocina contemporánea. Esa es la propuesta que articulan Casa Gourmet y Alemany con su nueva selección gourmet: entender la miel no como un simple endulzante, sino como un ingrediente capaz de aportar profundidad, contraste y complejidad a platos salados.
La selección, disponible exclusivamente en Casa Gourmet por 39 euros —frente a un valor real de 70 euros, lo que supone un descuento cercano al 44 %— reúne mieles monoflorales, especialidades aromatizadas, quesos de oveja Carmen, garrotes y cucharas de pan Obando y el tinto Rioja Vega Edición Limitada 2021, elaborado con tempranillo y graciano y criado durante 14 meses en barrica.
Más de 140 años de tradición apícola
Fundada a finales del siglo XIX, Alemany acumula más de 140 años de trayectoria en la apicultura artesanal. Sus mieles de origen han pasado de la despensa tradicional a formar parte de la alta gastronomía, donde el producto y la trazabilidad marcan la diferencia.
En esta selección conviven referencias clásicas como la miel selección de naranjo o la miel de tomillo, junto a elaboraciones más contemporáneas. Entre ellas destaca especialmente la miel con trufa, fruto de la colaboración con Laumont, que combina la suavidad natural de la miel con el aroma elegante y persistente de la trufa negra. Pensada para quesos curados, carnes asadas o incluso platos informales como pizzas finas o huevos fritos, es la referencia que mejor simboliza este giro gastronómico.
También se incluye el pack de miel con frutos secos —70 % miel y 30 % de frutos secos—, que aporta textura crujiente y amplía las posibilidades de maridaje.
Un maridaje completo
La propuesta no se limita al producto dulce. Los quesos de oveja Carmen —uno con ajo negro y otro selección viejo, curado durante más de 180 días— aportan intensidad y matices umami que dialogan con las distintas mieles. El conjunto se completa con garrotes y cucharas de pan Obando, que aportan el crujiente necesario para construir el bocado.
El cierre lo firma Rioja Vega Edición Limitada 2021, un rioja estructurado, de fruta negra madura y notas especiadas, capaz de equilibrar la grasa del queso y el dulzor de la miel sin imponerse.
La miel en la cocina: recetas que lo demuestran
La selección se acompaña además de propuestas culinarias que refuerzan el posicionamiento gastronómico del producto. Entre ellas, una coca con queso y miel de tomillo; un salmón glaseado con miel de naranjo; piruletas de miel con frutos secos; y un cheesecake con miel, donde el dulzor natural sustituye parcialmente al azúcar refinado.
Son ejemplos prácticos que demuestran que la miel puede ir mucho más allá del desayuno y convertirse en un ingrediente versátil en cocina salada y dulce.
