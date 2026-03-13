Ribera del Duero y dos garnachas: del Moncayo a Gredos

La propuesta reúne seis botellas por 49 euros, frente a un valor real de 80 euros, lo que supone un ahorro del 39 %. La selección incluye un vino firmado por Bodega Matarromera y dos garnachas reconocidas con altas puntuaciones en guías nacionales e internacionales. Una oportunidad clara para descubrir cómo el paisaje transforma el carácter del vino.

No es una selección por denominaciones, sino por identidad. Del equilibrio técnico de Ribera del Duero a la fruta mediterránea del Moncayo y la frescura granítica de Gredos, marzo se articula como un ejercicio comparativo sobre clima, altitud y suelo.

Garnacha de Prados 2021, identidad mediterránea desde el Moncayo

Garnacha de Prados 2021, identidad mediterránea desde el Moncayo en Casa Gourmet / Casa Gourmet

En la Sierra del Moncayo, Pagos del Moncayo trabaja la garnacha con vendimia manual y fermentación en lagar abierto, incluyendo pisado tradicional. El vino permanece diez meses en barrica, con una madera que acompaña sin imponerse.

En nariz despliega fruta roja madura, hierbas aromáticas —romero y tomillo— y un fondo especiado limpio. En boca es amplio, con tanino pulido y una frescura que equilibra la madurez propia de la zona. Una garnacha mediterránea que conserva tensión y definición y que ha sido reconocida con 91 puntos en la Guía Peñín y la medalla de oro del certamen internacional Garnachas del Mundo.

Con una trayectoria consolidada en la DO Campo de Borja y participación en proyectos europeos de sostenibilidad, Pagos del Moncayo se ha posicionado como uno de los nombres sólidos de la denominación, combinando tradición y control técnico.

Melior 9 meses 2024, la precisión accesible de Ribera

Melior 9 meses 2024, la precisión accesible de Ribera en Casa Gourmet / Casa Gourmet

Melior es la línea más directa de Bodega Matarromera. Procede de viñedos situados en Valbuena de Duero y Villanueva de Gumiel, por encima de los 700 metros de altitud, donde la amplitud térmica preserva frescura y estructura.

La crianza de nueve meses en roble francés y americano afina el conjunto sin ocultar la fruta. Aromas de frutas negras, notas tostadas y un fondo mineral definen un perfil clásico, con tanino dulce y final persistente.

Fundada en 1988 por Carlos Moro, Matarromera inició su andadura con una Gran Medalla de Oro en el International Wine Competition y hoy es uno de los grupos vitivinícolas más influyentes del país, con fuerte apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

Las Moradas de San Martín Senda Eco 2022, garnacha de montaña

Las Moradas de San Martín Senda Eco 2022, garnacha de montaña en Casa Gourmet / Casa Gourmet

En la vertiente madrileña de la Sierra de Gredos, a casi 900 metros de altitud, Las Moradas de San Martín cultiva viñas de entre 40 y 85 años en ecológico sobre suelos graníticos.

Senda Eco fermenta con levaduras propias y envejece diez meses en barricas de 500 litros. El resultado es un vino aromático —flores, ciruela, frutos silvestres y un sutil recuerdo de grafito— con una boca ágil, larga y vertical. Ha sido reconocido con 90 puntos en la Guía Peñín y 91 puntos en la Guía Gourmets, confirmando el momento que vive la garnacha de Gredos.

Dónde encontrar la selección

La selección de vinos de marzo está disponible en Casa Gourmet, el e-commerce gastronómico del grupo Prensa Ibérica, especializado en vinos singulares y productos gourmet elegidos con criterio. Puede adquirirse a través del Club de Vinos en casagourmet.es y en su app.