Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránReal ZaragozaTiempo ZaragozaVivienda ZaragozaGalletas AsinezHuelga médicos
instagramlinkedin

Ribera del Duero y dos garnachas: del Moncayo a Gredos

La selección de vinos de marzo de Casa Gourmet propone un recorrido por tres territorios clave del vino español contemporáneo: la Ribera del Duero, Campo de Borja y Madrid. Tres paisajes, tres climas y una misma variedad —la garnacha— dialogando con la estructura clásica de la tempranillo ribereña

Casa Gourmet presenta una selección de vinos que contrasta un ribera con dos garnachas de terruño

Casa Gourmet presenta una selección de vinos que contrasta un ribera con dos garnachas de terruño / Casa Gourmet

María José Cayuela

Zaragoza

La propuesta reúne seis botellas por 49 euros, frente a un valor real de 80 euros, lo que supone un ahorro del 39 %. La selección incluye un vino firmado por Bodega Matarromera y dos garnachas reconocidas con altas puntuaciones en guías nacionales e internacionales. Una oportunidad clara para descubrir cómo el paisaje transforma el carácter del vino.

No es una selección por denominaciones, sino por identidad. Del equilibrio técnico de Ribera del Duero a la fruta mediterránea del Moncayo y la frescura granítica de Gredos, marzo se articula como un ejercicio comparativo sobre clima, altitud y suelo.

Garnacha de Prados 2021, identidad mediterránea desde el Moncayo

Garnacha de Prados 2021, identidad mediterránea desde el Moncayo en Casa Gourmet

Garnacha de Prados 2021, identidad mediterránea desde el Moncayo en Casa Gourmet / Casa Gourmet

En la Sierra del Moncayo, Pagos del Moncayo trabaja la garnacha con vendimia manual y fermentación en lagar abierto, incluyendo pisado tradicional. El vino permanece diez meses en barrica, con una madera que acompaña sin imponerse.

En nariz despliega fruta roja madura, hierbas aromáticas —romero y tomillo— y un fondo especiado limpio. En boca es amplio, con tanino pulido y una frescura que equilibra la madurez propia de la zona. Una garnacha mediterránea que conserva tensión y definición y que ha sido reconocida con 91 puntos en la Guía Peñín y la medalla de oro del certamen internacional Garnachas del Mundo.

Con una trayectoria consolidada en la DO Campo de Borja y participación en proyectos europeos de sostenibilidad, Pagos del Moncayo se ha posicionado como uno de los nombres sólidos de la denominación, combinando tradición y control técnico.

Melior 9 meses 2024, la precisión accesible de Ribera

Melior 9 meses 2024, la precisión accesible de Ribera en Casa Gourmet

Melior 9 meses 2024, la precisión accesible de Ribera en Casa Gourmet / Casa Gourmet

Melior es la línea más directa de Bodega Matarromera. Procede de viñedos situados en Valbuena de Duero y Villanueva de Gumiel, por encima de los 700 metros de altitud, donde la amplitud térmica preserva frescura y estructura.

La crianza de nueve meses en roble francés y americano afina el conjunto sin ocultar la fruta. Aromas de frutas negras, notas tostadas y un fondo mineral definen un perfil clásico, con tanino dulce y final persistente.

Fundada en 1988 por Carlos Moro, Matarromera inició su andadura con una Gran Medalla de Oro en el International Wine Competition y hoy es uno de los grupos vitivinícolas más influyentes del país, con fuerte apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

Las Moradas de San Martín Senda Eco 2022, garnacha de montaña

Las Moradas de San Martín Senda Eco 2022, garnacha de montaña en Casa Gourmet

Las Moradas de San Martín Senda Eco 2022, garnacha de montaña en Casa Gourmet / Casa Gourmet

En la vertiente madrileña de la Sierra de Gredos, a casi 900 metros de altitud, Las Moradas de San Martín cultiva viñas de entre 40 y 85 años en ecológico sobre suelos graníticos.

Senda Eco fermenta con levaduras propias y envejece diez meses en barricas de 500 litros. El resultado es un vino aromático —flores, ciruela, frutos silvestres y un sutil recuerdo de grafito— con una boca ágil, larga y vertical. Ha sido reconocido con 90 puntos en la Guía Peñín y 91 puntos en la Guía Gourmets, confirmando el momento que vive la garnacha de Gredos.

Noticias relacionadas y más

Dónde encontrar la selección

La selección de vinos de marzo está disponible en Casa Gourmet, el e-commerce gastronómico del grupo Prensa Ibérica, especializado en vinos singulares y productos gourmet elegidos con criterio. Puede adquirirse a través del Club de Vinos en casagourmet.es y en su app.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
  2. La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
  3. Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
  4. Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
  5. El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
  6. La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
  7. El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
  8. La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga

Escudo sin propaganda

Mañana seré feliz

Eugenio Domínguez señaló a Antxón Alonso como la persona que le presentó "una inversión en proyectos de energías renovables"

Eugenio Domínguez señaló a Antxón Alonso como la persona que le presentó "una inversión en proyectos de energías renovables"

Ebrosa tiene previsto construir "en el corto-medio plazo" una nueva promoción de 160 viviendas frente a Torre Zaragoza

Ebrosa tiene previsto construir "en el corto-medio plazo" una nueva promoción de 160 viviendas frente a Torre Zaragoza

Abandono del patrimonio del siglo XX: Hispania Nostra alerta del riesgo de ruina de la casa Pujol de Ejea y de una chimenea en Calamocha

Abandono del patrimonio del siglo XX: Hispania Nostra alerta del riesgo de ruina de la casa Pujol de Ejea y de una chimenea en Calamocha

De Ainzón (Aragón) a Tudela (Navarra) para ejercer como maestra: "He ganado en calidad de vida"

De Ainzón (Aragón) a Tudela (Navarra) para ejercer como maestra: "He ganado en calidad de vida"

Fernando Samper lleva desde 2025 empadronado en un piso de uno de sus supuestos testaferros

Fernando Samper lleva desde 2025 empadronado en un piso de uno de sus supuestos testaferros

El transporte aragonés alerta del impacto del petróleo y reclama ayudas urgentes al Gobierno: "Trabajar a pérdidas no es una opción"

El transporte aragonés alerta del impacto del petróleo y reclama ayudas urgentes al Gobierno: "Trabajar a pérdidas no es una opción"
Tracking Pixel Contents