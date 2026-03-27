Estos son los restaurantes con el mejor Ternasco asado de Aragón en 2026

El Mes del Ternasco asado 2026 ya tiene a sus grandes protagonistas. El jurado de esta quinta edición, impulsada por el Consejo Regulador de la I.G.P. Ternasco de Aragón, ha seleccionado los platos que merecen “Mención Especial” entre las propuestas presentadas por los establecimientos participantes.

Tras cuatro semanas de catas y valoraciones, el jurado ha analizado 135 platos de Ternasco asado presentados por 100 establecimientos aragoneses dentro de las dos categorías del certamen. El resultado ha sido la elección de 57 propuestas excelentes, que corresponden a 46 establecimientos y que serán reconocidas en la gala de entrega de premios del próximo lunes 30 de marzo. De entre ellos saldrán los galardones al mejor Ternasco asado de cada provincia y también al mejor de Aragón.

En esta edición recibirán distinción 37 establecimientos en la categoría de Ternasco asado tradicional y 17 en la de no tradicional, repartidos en 33 localidades aragonesas diferentes. Algunos restaurantes figuran en ambas categorías. El presidente del jurado y de la Asociación de Cocineros de Aragón, Javier Robles, ha subrayado la mejora general en el cocinado y en la presentación del Ternasco asado tradicional, hasta el punto de que este año se han concedido más menciones a la excelencia pese a haber elevado el nivel de exigencia.

Los restaurantes con mención especial al Ternasco asado tradicional

En la categoría de Ternasco asado tradicional, el jurado ha seleccionado 40 platos que se pueden degustar en 37 restaurantes de las tres provincias aragonesas.

En la provincia de Teruel han sido reconocidos nueve establecimientos: El Mercao, Yaín y Espacio Privado de Thomas Voigt, los tres en la ciudad de Teruel; Fonda Alcalá en Calaceite; Matarraña al Gust en Valderrobres; La Torre del Visco en Fuentespalda; Font del Pas en Beceite; La Fondica en La Puebla de Valverde; y El Rinconcico en Mora de Rubielos.

En la provincia de Huesca han obtenido mención once restaurantes: Da Vinci, Mérida y El Origen, en la capital oscense; Hotel Restaurante Boira en Sariñena; La Capilleta en Plan; La Estiva – Hotel Villa Virginia en Sabiñánigo; Mesón del Vero en Alquézar; Posada Abadía de Siétamo en Siétamo; Tres Caminos en El Grado; Gastrobar El Perdido en Jaca; y Rocca en Villanúa.

En la provincia de Zaragoza figuran 17 establecimientos: Urola, Los Cántaros, El Fuelle, Mazmorra, Parrilla Albarracín, +Albarracín, Escuela de hostelería Topi y Asador La Cazuela, todos ellos en la capital aragonesa; además de Avenida Sport y Tapas en Brea de Aragón; Rodi en Fuendejalón; Mesón de La Dolores en Calatayud; El Patio en La Almunia; La Rebotica en Cariñena; Convento de Gotor en Gotor; Fonda Rubio en Muel; Lakoki en Caspe; Mesón del Aceite en Bulbuente; y Parrilla Nardone en Luesia.

Los platos no tradicionales que han sorprendido al jurado

La categoría de Ternasco asado no tradicional ha vuelto a dejar algunas de las propuestas más creativas del certamen. En total, el jurado ha distinguido 17 platos repartidos entre restaurantes de Teruel, Huesca y Zaragoza.

En Teruel han sido seleccionados cuatro establecimientos. El Rinconcico, en Mora de Rubielos, con su “Canelón de Ternasco de Aragón IGP asado con verduritas al chilindrón, con salsa de yogur y comino”; Fonda Alcalá, en Calaceite, con “Wellington de Ternasco asado, encurtidos hechos en casa, verduritas y mantequilla ahumada de hierbas del Matarraña”; Vesta, en Alcañiz, con “Rulo de Ternasco de Aragón IGP asado, relleno de gambas rojas, foie y setas de temporada, con salsa holandesa, alcachofas y una salsa de su jugo con vino rancio”; y La Torre del Visco, en Fuentespalda, con “Ternasco de Aragón IGP asado, espuma de tupinambo, setas silvestres y trufa”.

En la provincia de Huesca han recibido mención cinco propuestas: Hotel Restaurante Boira, en Sariñena, por su “Jarrete de Ternasco glaseado en su jugo con arroz seco, trufa negra de Ribagorza y alioli de sus sesos”; Trasiego, en Barbastro, con “Lingote de Ternasco de Aragón asado con jugo de cardamomo”; Gastrobar El Perdido, en Jaca, con “Lingote de Ternasco de Aragón IGP en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía”; Restaurante El Hangar - Hotel Fonsispa, en Renanué, con “Lingote de Ternasco de Aragón IGP con puré de coliflor y tierra de cardamomo”; y El Origen, en Huesca, con “Cuellos de Ternasco asados, lechecillas glaseadas, migas de pastor, boniato y trufa de Graus”.

En Zaragoza han sido reconocidos ocho restaurantes. Flash, en Alagón, por su “Lingote de Ternasco de Aragón asado trufado con patatas a lo pobre”; Avenida Sport y Tapas, en Brea de Aragón, con “Pizza de Ternasco asado tradicional”; Gratal, en Ejea de los Caballeros, con “Ternasco asado a baja temperatura a mi manera”; Casa Pedro, en Zaragoza, con “Lingote de paletilla de Ternasco de Aragón asado con crema de patata panadera asada y guiso de setas”; Celebris, también en Zaragoza, con “Lingote de Ternasco de Aragón IGP, corazón de frutos secos, falsas migas de crucíferas y jugo de su asado”; Albergue de Morata, en Morata de Jalón, con “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas en texturas”; Gayarre, en Zaragoza, por sus “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas a la royal, acompañadas de ensalada aragonesa a cuchara”; y Parrilla Nardone, en Luesia, con “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas al curanto (bajo tierra) con boniato, batata y manzana”.

El Mes del Ternasco asado sigue hasta el 31 de marzo

La edición de este año del Mes del Ternasco asado reúne a 120 restaurantes de Aragón, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Asturias, que han presentado 155 platos entre las dos categorías: tradicional y no tradicional.

La organización recuerda que se considera Ternasco asado tradicional al plato elaborado y servido con cualquier parte con hueso de Ternasco de Aragón I.G.P. asada en horno y acompañada por patatas panadera. Por su parte, el no tradicional engloba las recetas elaboradas con Ternasco de Aragón I.G.P. asado que no cumplen todos esos requisitos, como los lingotes deshuesados, los cortes rellenos, las versiones con guarniciones o salsas alternativas o cualquier reinterpretación en la que el ternasco siga siendo el gran protagonista.

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Los establecimientos participantes están repartidos en 59 pueblos y ciudades de esas cuatro comunidades autónomas y mantendrán sus propuestas disponibles al menos hasta el martes 31 de marzo, aunque en muchos casos estos platos forman parte habitual de su oferta gastronómica.