El Concurso de Croquetas de Zaragoza ya tiene finalistas: 23 establecimientos competirán en la gran final.

El VII Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia ya tiene a sus 23 finalistas. Tras la votación popular, los establecimientos seleccionados se medirán ante el jurado profesional para decidir quien se llevará el título a la Mejor Croqueta de Zaragoza 2026. La gran final se llevará a cabo el lunes 25 de mayo de 2026 de 10:30 a 14 horas en el Complejo Hostelero Aura (José Atarés, 7, Zaragoza).

Durante los diez días de concurso, celebrado del 8 al 17 de mayo, el público han recorrido los 35 establecimientos participantes, votando en las urnas de cada bar o restaurante las propuestas finalistas, entre las 60 disponibles, y ganando más de mil premios directos.

Finalmente, estas son las creaciones que competirán por ser la mejor croqueta de Zaragoza:

Croquetas finalistas por categoría

Categoría Mejor Croqueta de Jamón de Teruel DOP

Bunkerbar: “ Corte de manita de cerdo". Manitas de cerdo y Jamón de Teruel DOP.

Corte de manita de cerdo". Manitas de cerdo y Jamón de Teruel DOP. El Truco: “ Jamón de Teruel DOP con pistacho”. Apta para celiacos. Maridaje: Ambar Especial Sin Gluten .

Jamón de Teruel DOP con pistacho”. Apta para celiacos. Maridaje: . Vermutería Laclaupaule: "La Turolense con Clase": El protagonismo absoluto del Jamón de Teruel DOP potenciado con la elegancia del Queso de Albarracín. Tradición turolense elevada a la máxima potencia. Disponible apta para celiacos. Maridaje: Fagus .

"La Turolense con Clase": El protagonismo absoluto del Jamón de Teruel DOP potenciado con la elegancia del Queso de Albarracín. Tradición turolense elevada a la máxima potencia. Disponible apta para celiacos. Maridaje: . Sophia Bistró: "La croqueta del Sophia". Maridaje: Fagus.

Categoría Mejor Croqueta Innovadora

La Flor de Lis: Guiso de manitas de cerdo Duroc, carpacho de ventresca de atún ahumado y piparras”. Maridaje: Garnacha Centenaria .

Guiso de manitas de cerdo Duroc, carpacho de ventresca de atún ahumado y piparras”. Maridaje: . San Siro. "Cerveza sólida San Siro 01 especial". De Ambar la 125, Ambar Especial, caldo de pollo, levadura de cerveza en copos y Cebolla Fuentes de Ebro DOP. Maridaje: Ambar La 125 .

"Cerveza sólida San Siro 01 especial". De Ambar la 125, Ambar Especial, caldo de pollo, levadura de cerveza en copos y Cebolla Fuentes de Ebro DOP. Maridaje: . Mood Pool & Beer: Gambito de Dama". De gamba roja. Maridaje: Aragonia Rosado .

Gambito de Dama". De gamba roja. Maridaje: . Entalto: "La Sobrada. Sobrasada, queso y miel de romero. Apta para celiacos.

"La Sobrada. Sobrasada, queso y miel de romero. Apta para celiacos. Envero Gastro Wine: Bacalao al pilpil, acompañada de una reducción de coral de carabinero y gel de lima y miel. Maridaje: Oxia Orange.

Categoría Mejor Croqueta Ternasco de Aragón IGP

Mesón Los Cántaros: "Ternasqueta". Ternasco de Aragón IGP, leche infusionada con ternasco y cobertura de panko. Maridaje: Garnacha Centenaria .

"Ternasqueta". Ternasco de Aragón IGP, leche infusionada con ternasco y cobertura de panko. Maridaje: . Café del Marqués: De Ternasco de Aragón IGP con corazón de Ambar 125. Maridaje: Ambar 125.

De Ternasco de Aragón IGP con corazón de Ambar 125. Maridaje: Restaurante Mazmorra: "Ternasquita Pibil". Ternasco de Aragón IGP, achiote, lima, naranja, vinagre de manzana, comino, orégano, pimiento chipotle y cebolla morada. Maridaje: Garnacha Centenaria .

"Ternasquita Pibil". Ternasco de Aragón IGP, achiote, lima, naranja, vinagre de manzana, comino, orégano, pimiento chipotle y cebolla morada. Maridaje: . Restaurante El Burgolés:Ternasco de Aragón IGP guisado a la garnacha de Bodegas Aragonesas. Maridaje: Aragonia Selección Especial.

Categoría Mejor Croqueta Elaborada con Alimentos de Aragón

Basho: "El cerdito valiente". Cebolla a baja temperatura, paleta fresca de Cerdo de Teruel IGP, cerveza Ambar Export, crujientes de torrezno y panko. Polvo de torrezno, yema curada, mantequilla tostada y algodón de azúcar. Maridaje : Ambar Export.

"El cerdito valiente". Cebolla a baja temperatura, paleta fresca de Cerdo de Teruel IGP, cerveza Ambar Export, crujientes de torrezno y panko. Polvo de torrezno, yema curada, mantequilla tostada y algodón de azúcar. Maridaje Chicago: De "ropa vieja" (ternera del Pirineo, Jamón de Teruel DOP, cerdo Duroc, puerro, zanahoria y Cebolla Fuentes de Ebro DOP) con reducción de Pedro Ximénez. Maridaje: Fagus .

De "ropa vieja" (ternera del Pirineo, Jamón de Teruel DOP, cerdo Duroc, puerro, zanahoria y Cebolla Fuentes de Ebro DOP) con reducción de Pedro Ximénez. Maridaje: . Restaurante Mara: "Taco Koreano". Cerdo de Teruel IGP, jengibre, soja, aceite, sésamo y cebollino.

"Taco Koreano". Cerdo de Teruel IGP, jengibre, soja, aceite, sésamo y cebollino. Kentya: "Croquemuuuu". Rabo de vaca guisado con tinto Garnacha Centenaria, portobello, foie y Cebolla Fuentes de Ebri DOP caramelizada. Maridaje: Garnacha Centenaria.

Premio Especial Frutas y Verduras Javier Mené a la Mejor Croqueta Elaborada con Vegetales

Bar Cervino: De borraja. Maridaje: Aragonia Chardonnay .

De borraja. Maridaje: . Restaurante La Bodega de Chema: Borrajas con almejas y empanado de albahaca. Maridaje: Coto de Hayas Verdejo .

Borrajas con almejas y empanado de albahaca. Maridaje: . Restaurante Arga: "De pisto al estilo Arga". Leche de vaca fresca, mantequilla, aceite DOP Bajo Aragón, pimiento verde y rojo, Cebolla Fuentes de Ebro DOP, ajo, berenjena, calabacín, tomate, hierbas provenzales y polvo de tomate. Maridaje: Ambar 1900.

Premio Especial Aldelís a la Mejor Croqueta Elaborada con Pollo o Pavo

Casa Arriazu: "La Chilindrona". Pollo a la chilindrón con tomate rosa de Barbastro. Maridaje: Ambar 125 .

"La Chilindrona". Pollo a la chilindrón con tomate rosa de Barbastro. Maridaje: . La Cava: "La Chilindrona" de pollo al chilindrón. Maridaje: Garnacha Centenaria.

"La Chilindrona" de pollo al chilindrón. Maridaje: Garnacha Centenaria. Dalai Valdespertera: “La tragachicos”. Pollo de corral con Cebolla Fuentes de Ebro DOP y Ambar Oro. Apta para celiacos. Maridaje: Aragonia Tinto Joven.

Además, el jurado elegirá entre todas las finalistas la mejor croqueta apta para celiacos, los mejores maridajes tanto con Cervezas Ambar como con los vinos de Bodegas Aragonesas y la más puntuada entre todas las finalistas será la que se coronará como Mejor Croqueta de Zaragoza y provincia 2026.

Tras la presentación ante el jurado profesional y cata de las croquetas finalistas y durante el recuento de votos, los asistentes podrán compartir con hosteleros, patrocinadores, colaboradores, periodistas y prescriptores, las croquetas seleccionadas maridadas con vinos, cervezas y vermut de nuestros patrocinadores y colaboradores. El acto finalizará con la entrega de premios.

El Concurso de Croquetas de Zaragoza ya tiene finalistas: 23 establecimientos competirán en la gran final. / JOSEMA MOLINA

El VIII Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia está organizado por El Gastrónomo Zaragozano, producido por Agencia Almozara, cuenta con el patrocinio de Aragón Sabor de Verdad, Bodegas Aragonesas, IGP Ternasco de Aragón, DOP Jamón de Teruel, Aldelís, Makro Zaragoza y Ambar; la colaboración de Frutas y Verduras Javier Mené, La Olivera de Magallón, Caius, DOP Aceite Sierra del Moncayo y Vermut Valdepablo y Go Aragón, Enjoy Zaragoza, La Buena Vida en Zaragoza y Plano Gastronómico de Zaragoza como media partners.

Más información sobre el concurso en la web de El Gastrónomo Zaragozano