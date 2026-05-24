Hay negocios que terminan formando parte de la memoria de una ciudad, y Casa Dominó es uno de ellos. Este icónico establecimiento zaragozano lleva más de cuatro décadas siendo un lugar imprescindible para clientes de todas las edades y todo un referente gastronómico gracias a una de sus creaciones más conocidas y queridas en Zaragoza: el jamón batido.

Ubicado en la céntrica plaza de Santa Marta, el local abrió sus puertas en 1985 como una tasca fundada por Raúl Orduña. Fue en 1992 cuando Araceli Salas y Salvador Rodríguez tomaron el relevo del negocio y empezaron una gran aventura que ha situado a Casa Dominó como uno de los clásicos de la hostelería zaragozana.

Desde entonces, el restaurante ha sido un lugar de encuentro en el Casco Histórico de Zaragoza. “Los primeros clientes eran gente de bar, gente que iba todos los días. Era un ambiente muy de barrio”, explican sus actuales propietarios. Con el tiempo el entorno ha cambiado, aunque ellos aseguran que conserva su esencia: "Sigue siendo lo mismo de siempre".

Los creadores del jamón batido

Si hay una receta por la que es conocida Casa Dominó es el jamón batido. “Es la receta más importante que se ha creado en esta casa”, afirman con orgullo Araceli y Salvador, quienes se atribuyen el "origen absoluto" de esta tapa aragonesa, elaborado a base de jamón, queso crema y mayonesa, que ha alcanzado popularidad en toda España. Su elaboración, aseguran, sigue siendo un secreto cuidadosamente guardado: “Solamente la sabe la familia y dos personas contadas”.

Casa Dominó, el bar de Zaragoza que dio origen a la tapa aragonesa más famosa: "La receta solo la sabe la familia" / Rubén Ruiz

También forman parte de su identidad la longaniza batida al alioli, el chorizo picante y otros montaditos que se han convertido en los favoritos de muchos zaragozanos. Además, otro de sus grandes secretos ha sido mantenerse fieles a a la tradición. "La posibilidad de combinar varios platos a mejor precio, sigue existiendo hoy después de 41 años”, detallan.

Un restaurante lleno de nostalgia

Casa Dominó es también un gran álbum de fotos y recuerdos. El local, decorado con fotografías, objetos heredados y detalles personales, mira al pasado con nostalgia, pero también con la fuerza que dan las raíces. “Hay un reloj que era de mi abuela, fotos de mi abuelo y de mi padre… Cada detalle forma parte de nuestra historia”, cuentan los hosteleros.

Según reconocen, el negocio ha sido mucho más que un trabajo, ha sido una pasión y una dedicación constante. “El bar lo significa todo para nosotros”. Sus hijas crecieron entre sus paredes, manteniendo ese carácter familiar que les caracteriza. “Prácticamente han nacido aquí. Han mamado la hostelería desde pequeñas”, afirman.

En imágenes | Casa Dominó, el bar de Zaragoza que dio origen a la tapa aragonesa más famosa: "La receta solo la sabe la familia" / Rubén Ruiz

Aunque no todo ha sido fácil. “Éramos bastante jóvenes y no sabíamos si estábamos acertando”, recuerdan sobre sus inicios del negocio. A cambio, también han vivido grandes alegrías. “El reconocimiento de los clientes es lo más bonito”, aseguran. Entre los hitos más especiales mencionan el Solete Repsol, aunque dejan claro que nunca buscaron la fama, sino hacer las cosas bien. No obstante, aceptan estos premios con orgullo: “Aunque parezca falta de humildad, sí, somos un clásico de la ciudad”.

El restaurante en el que el Real Zaragoza celebró la Recopa

Tras décadas al frente del negocio, las anécdotas se acumulan. “Aquí se han celebrado bodas, bautizos y cumpleaños. Mucha gente vuelve 30 años después para hacerse fotos”. También momentos surrealistas, como “un cliente que vino con muleta y se la dejó aquí”, o la celebración de los jugadores del Real Zaragoza tras conquistar la Recopa.

En imágenes | Casa Dominó, el bar de Zaragoza que dio origen a la tapa aragonesa más famosa: "La receta solo la sabe la familia" / Rubén Ruiz

Para quien visite Casa Dominó por primera vez, la recomendación de sus propietarios es clara: “Jamón batido, panceta, un gratinado, alcachofas y nuestro pan tostado hecho al momento”. Su carta, dicen, no ha cambiado pero ha evolucionado manteniendo siempre la misma filosofía. “Todo lo que hacemos lo hacemos con mimo y con mucho cariño”, destacan.

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Quizá ahí esté el secreto de Casa Dominó: haber convertido un negocio familiar en parte de la historia sentimental de Zaragoza.