El restaurante de un pueblo de Zaragoza que ha sido recomendado por la Guía Michelin: originales tapas en el corazón de una villa medieval

Pocos imaginan que algunos de los proyectos de restauración más interesantes nacen en pueblos pequeños. Aunque lo habitual es pensar que la oferta gastronómica más innovadora se concentra en las grandes ciudades, la realidad demuestra que muchos de los proyectos más cuidados surgen en localidades recónditas y desconocidas.

Uno de los restaurantes que encarna a la perfección esa filosofía es el restaurante Gratal, ubicado en Ejea de los Caballeros, una de las ciudades más trascendentales de la provincia de Zaragoza. El establecimiento de la capital de las Cinco Villas ha sido recomendado por la prestigiosa Guía Michelin por primera vez este mes de mayo, sumándose así a los trece restaurantes aragoneses que ya formaban parte de esta exhaustiva selección.

Culturalmente, Ejea de los Caballeros presume de un rico patrimonio, representado en las Iglesias de Santa María y San Salvador, ambas románicas de transición al gótico, y en los restos de la antigua judería y de su muralla medieval. El restaurante, situado en el Paseo de la Constitución, 111, es una joya gastronómica para la provincia de Zaragoza. Su carta está basada en originales tapas junto con una gran presencia del ternasco de Aragón.

Dos menús para una experiencia completa

Su chef, David Fernández, trabajó mas de una década en el restaurante Las Torres, en Huesca, un referente gastronómico muy reputado en la capital oscense. Tras más de diez años de experiencia, decidió emprender nuevos retos con el objetivo de buscar una identidad propia en su oficio. Gratal ha logrado consolidarse con una propuesta que rinde homenaje a la comarca de las Cinco Villas y a toda la provincia de Aragón, ofreciendo un menú del día (18 €) y otro más extenso, tipo degustación (45 €).

El menú degustación incluye algunas de las tapas que le han llevado al restaurante a ganar diversos certámenes y ser recomendado por la Guía Michelin. Entre sus elaboraciones más solicitadas destacan ‘Mis Tres Cerditos’, finalista en Madrid Fusión que evoca a las magras con tomate. Su cocina se apoya en ingredientes locales y aragoneses como los puerros de Ejea, el tomate rosa de Barbastro, la remolacha del Alto Aragón, la patata de Cella, la cebolla de Fuentes de Ebro, el aceite del Moncayo y el jamón de Teruel. Entre sus principales, también destaca el ternasco de Aragón a la pastora, acompañado con patatas y el jugo del asado.

Un reconocimiento al talento gastronómico

Huesca será la sede de la Gala de la Guía Michelin 2027, el evento anual que reúne al mejor talento gastronómico de España y en el cual se anuncian las novedades de la siguiente edición de la 'guía roja'. La gala se celebrará el 24 de noviembre de 2026, siendo un reconocimiento al potencial culinario de Aragón, que se ha convertido en un auténtico epicentro gastrónomico. Este encuentro supone la consagración de la comunidad como una de las regiones más destacadas en lo que a gastronomía se refiere.

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El lema “Aragón, sabor de verdad” refleja el compromiso del Gobierno de Aragón en promocionar sus productos agroalimentarios. Así pues, la Gala recalará en la provincia de Huesca gracias al apoyo conjunto de tres instituciones: Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y Ayuntamiento de Huesca.