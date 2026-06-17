Confirmado: estos son los diez mejores paquitos de Ternasco de Aragón de 2026

La Ruta del Paquito de Ternasco de Aragón, puesta en marcha por su Consejo Regulador, en colaboración con la interprofesional INTEROVIC, se acerca a su fin. Y ya se conocen los 10 finalistas que competirán el 22 de junio por ser el mejor de su provincia y de Aragón en los Premios Mejor Paquito de Ternasco de Aragón 2026.

Un equipo de jurados seleccionados ha visitado y probado los 70 paquitos que optaban a premio de los 74 totales, valorando diferentes aspectos como el pan, la presentación, el equilibrio de ingredientes y el correcto cocinado y protagonismo del sabor del Ternasco de Aragón en el paquito.

Los 10 con mejores puntuaciones cocinarán y presentarán sus propuestas en la final ante un jurado profesional, presidido por Javier Robles, Maestro del Cordero y presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón.

Además de Javier, la mesa de jurados la completarán: Ana Belén Asensio, copropietaria de la Bocatería Cuéntame de Utebo (varias veces ganadores de los concursos de bocadillos de Ternasco de Aragón); Pepe Puyuelo, presidente de la Asociación de Sumilleres de Aragón; Esther Barroso, vicepresidenta de la Asociación de Cocineros de Aragón y profesora de cocina del IES Pedro de Luna; y Miguel Ruiz @takoyaki, conocido influencer gastronómico aragonés.

Los finalistas son: Gastrobar El Perdido, de Jaca (Huesca); Taberna Aragonia, de Ontiñena (Huesca); Olla de Huesca, en la capital oscense; Inspira Delice, en Valderrobres (Teruel); La Esquinita de Boltaña, de Alcañiz (Teruel); La Fábrica de Solfa, de Beceite (Teruel); y Pome, Kempape, La Social y Ambigú (El Foro), los cuatro establecimientos de la ciudad de Zaragoza.

10 propuestas de 7 localidades y con diversidad de presentaciones

Es destacable que estos 10 establecimientos más valorados estén ubicados además en 7 localidades distintas, del total de las 22 localidades en las que se situaba alguno de los 74 locales participantes. Y también la diversidad en las propuestas de paquitos presentadas:

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