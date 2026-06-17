Confirmado: estos son los diez mejores paquitos de Ternasco de Aragón de 2026
Son los 10 finalistas de La Ruta del Paquito 2026 en Aragón que competirán el día 22 de junio en la final presencial
La Ruta del Paquito de Ternasco de Aragón, puesta en marcha por su Consejo Regulador, en colaboración con la interprofesional INTEROVIC, se acerca a su fin. Y ya se conocen los 10 finalistas que competirán el 22 de junio por ser el mejor de su provincia y de Aragón en los Premios Mejor Paquito de Ternasco de Aragón 2026.
Un equipo de jurados seleccionados ha visitado y probado los 70 paquitos que optaban a premio de los 74 totales, valorando diferentes aspectos como el pan, la presentación, el equilibrio de ingredientes y el correcto cocinado y protagonismo del sabor del Ternasco de Aragón en el paquito.
Los 10 con mejores puntuaciones cocinarán y presentarán sus propuestas en la final ante un jurado profesional, presidido por Javier Robles, Maestro del Cordero y presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón.
Además de Javier, la mesa de jurados la completarán: Ana Belén Asensio, copropietaria de la Bocatería Cuéntame de Utebo (varias veces ganadores de los concursos de bocadillos de Ternasco de Aragón); Pepe Puyuelo, presidente de la Asociación de Sumilleres de Aragón; Esther Barroso, vicepresidenta de la Asociación de Cocineros de Aragón y profesora de cocina del IES Pedro de Luna; y Miguel Ruiz @takoyaki, conocido influencer gastronómico aragonés.
Los finalistas son: Gastrobar El Perdido, de Jaca (Huesca); Taberna Aragonia, de Ontiñena (Huesca); Olla de Huesca, en la capital oscense; Inspira Delice, en Valderrobres (Teruel); La Esquinita de Boltaña, de Alcañiz (Teruel); La Fábrica de Solfa, de Beceite (Teruel); y Pome, Kempape, La Social y Ambigú (El Foro), los cuatro establecimientos de la ciudad de Zaragoza.
10 propuestas de 7 localidades y con diversidad de presentaciones
Es destacable que estos 10 establecimientos más valorados estén ubicados además en 7 localidades distintas, del total de las 22 localidades en las que se situaba alguno de los 74 locales participantes. Y también la diversidad en las propuestas de paquitos presentadas:
- Gastrobar El Perdido, en Jaca (Huesca): Paquito Oroel. Pierna de cordero IGP Ternasco de Aragón asada y fileteada, queso curado de oveja, pimientos confitados, brotes frescos y salsa casera con especias, en pan marcado a la plancha con los jugos del asado.
- Taberna Aragonia, de Ontiñena (Huesca): Paquito Goyo. Pan árabe de sémola, cordero IGP Ternasco de Aragón asado, crema de sus sesos, emulsión de ajo asado y encurtidos.
- Olla de Huesca, de Huesca: Rasa Aragonesa. Pierna de cordero IGP Ternasco de Aragón deshuesada y picada a mano con grasa de sus riñones y marcada a la plancha, madejas crujientes y pan artesano elaborado con jugo de Ternasco de Aragón.
- Hotel La Fábrica de Solfa, en Beceite: Paquito del Matarranya. Filete de cordero IGP Ternasco de Aragón a la plancha, cebolla, tomate, aceitunas, queso de oveja y reducción de vino tinto.
- Inspira Delice, Valderrobres (Teruel): Paquito Origen. Filetes de cordero IGP Ternasco de Aragón a la plancha, en pan Coquet de aceite, con muhamara de pimientos asados, almendra y aceite de oliva, limón y rúcula.
- La Esquinita de Boltaña, en Alcañiz (Teruel): Paquito Chocolatero. Guiso de pierna y paletilla de cordero IGP Ternasco de Aragón, con alcaparras, chocolate con almendras y Katsuobushi, en pan artesano aromatizado con ajo, romero y tomillo.
- La Social, en Zaragoza: Paquito Churrasquito. Churrasco de cordero IGP Ternasco de Aragón confitado, torrezno churruscante, cebolla de Fuentes encurtida en garnacha, alioli de ajo negro y romero, con crema de queso de oveja y en pan de patata.
- Kempape, en Zaragoza: Paquito El Cochinito. Pan de molde brioche con cuello de cordero IGP Ternasco de Aragón estilo pibil, salsa casera de encurtidos, láminas de tomate rosa, cebolla morada, queso Patamulo y emulsión de manzana asada.
- Pome, en Zaragoza: Delantera de Ensueño. Desmechado de cuartos delanteros de cordero IGP Ternasco de Aragón asados a baja temperatura en cazuela a estilo tradicional con romero y laurel, queso ahumado, cebolla encurtida, panceta crujiente y salsa Pome.
- Ambigú (El Foro), en Zaragoza: Ternasco tonnato. Pierna de cordero IGP Ternasco de Aragón asada y fileteada, con mahonesa de atún y brotes verdes, en pan de cristal.
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