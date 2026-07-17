La selección ganadora del verano se sirve con Caviaroli y Padró

En un verano de conversación mundialista, aún no sabemos si La Roja acabará levantando la copa. Lo que sí está claro es que Casa Gourmet ya tiene su propia selección ganadora. La nueva Selección Gourmet Caviaroli & Vermouth Padró & Co. reúne innovación gastronómica, tradición vermutera y productos de aperitivo con carácter en una propuesta valorada en 78 €, disponible por 39 €.

El pack combina el universo creativo de Caviaroli Drops by Albert Adrià, el perfil mediterráneo de Vermouth Padró & Co. Rojo Clásico y una cuidada despensa de productos salados pensados para compartir: salchichón loncheado Casa Riera Ordeix, chips Smoky Paprika Sal de Ibiza, taralli tradicionales Danieli y salsa de oliva verde con piparra Olíquida. Un aperitivo completo, cómodo y con vocación de mesa de verano.

Olivas picantes de Caviaroli drops. / CASA GOURMET

Innovación y palmarés

El gran nombre gastronómico de esta selección es Caviaroli, reconocida en 2025 con el Premio Casa Gourmet a la Innovación Tecnológica por haber desarrollado una técnica propia, patentada y pionera capaz de encapsular aceites y otros líquidos en esferas comestibles. Su propuesta ha transformado un ingrediente esencial de la dieta mediterránea en un recurso de alta cocina: pequeñas esferas que estallan en boca, aportan textura, intensidad y una nueva manera de presentar el sabor.

En esta selección, Casa Gourmet incorpora tres referencias de Caviaroli Drops by Albert Adrià: olivas verdes, olivas picantes y olivas negras. Tres bocados pensados para sorprender en el aperitivo y elevar platos sencillos con un gesto de cocina creativa.

Olivas negras de Caviaroli drops. / CASA GOURMET

El maridaje líquido lo firma Vermouth Padró & Co. Rojo Clásico, un vermut mediterráneo, especiado y equilibrado que rinde homenaje al vermut tradicional de las bodegas de despacho y los domingos al mediodía. Elaborado a partir de macabeo y xarel·lo de viñedos propios, reposa entre nueve y doce meses en botas que habían contenido vinos de Jerez. En copa muestra notas de canela, clavo, fruta pasificada y un final herbal de plantas mediterráneas ligeramente amargas.

Su prestigio también se mide en premios. El Rojo Clásico de Padró ha sido reconocido, entre otros galardones, con la Gran Medalla de Oro en Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, Medalla de Oro en ISW Meininger’s International Spirits Awards, Oro Gilbert & Gaillard, Bacchus de Oro, Vinari d’Or y 92 puntos en la Guía Peñín.

Vermouth Padró & Co. Rojo Clásico. / CASA GOURMET

Un vermut listo para compartir

La selección se completa con productos pensados para construir una mesa de aperitivo sin complicaciones. El salchichón loncheado Casa Riera Ordeix aporta intensidad y tradición; las chips Smoky Paprika Sal de Ibiza suman un punto crujiente, ahumado y especiado; los taralli Danieli añaden el toque delicioso italiano; y la salsa de oliva verde con piparra Olíquida aporta frescura, acidez y un matiz ligeramente picante.

Salchichón loncheado Casa Riera Ordeix. / CASA GOURMET

Casa Gourmet plantea esta selección como un aperitivo de verano con espíritu ganador: por el premio a la innovación de Caviaroli, por el palmarés internacional de Padró y por una combinación de productos que convierte la hora del vermut en una experiencia completa.

La Selección Gourmet Caviaroli & Vermouth Padró & Co. está disponible en Casa Gourmet por 39 €, con un 50 % de descuento sobre su valor real de 78 €.