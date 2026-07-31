Paquitos de Ternasco de Aragón para elegir en el Festival Amante de Borja

Continúan las acciones divulgativas veraniegas de la IGP Ternasco de Aragón, con un fin de semana muy activo por delante. Además de las ya presentadas promociones con regalo de visitas turísticas por consumo en 90 restaurantes aragoneses, y la colaboración con chefs oscenses para el Festival Vino Somontano de Barbastro, se ha conocido hoy que su Ternasquería Foodtruck estará presente en el concurrido festival de Borja.

Para esta primera vez del vehículo promocional de la carne rosa en el independiente evento borjano, el chef José Ignacio Acirón, de The Boss Gastrobar (La Bastilla), propone dos opciones de paquitos de Ternasco de Aragón. Los asistentes al recinto de tarde-noche del festival podrán elegir entre la versión clásica del bocata de Ternasco de Aragón a la plancha, o la nueva propuesta de Ternasco asado en pan tipo focaccia.

El Paquito Clásico es un pan tradicional con filetes de cordero IGP Ternasco de Aragón cocinados a la plancha al momento, queso semicurado Granja Perales, cebolla caramelizada y pimientos confitados.

Y el Paquito Focaccia está relleno de pierna y paletilla de cordero IGP Ternasco de Aragón asadas al horno, jugo de su propio asado y barbacoa, y queso rallado Granja Perales, con aceite de romero-tomillo.

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Ambos paquitos pueden probarse también desde este fin de semana en The Boss Gastrobar (Avenida de Goya, 16, Zaragoza).