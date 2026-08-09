La Diputación de Teruel impulsa el Ternasco de Aragón con promociones y ofertas culturales por la provincia

El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón activa su promoción veraniega en los establecimientos hosteleros que habitualmente ofrecen "la carne rosa". El objetivo principal es identificar estos establecimientos y fomentar el consumo de la reconocida carne de cordero aragonesa entre los turistas que nos visitan.

Todo aquel que durante el mes de agosto consuma Ternasco de Aragón en alguno de los 24 establecimientos participantes de la provincia de Teruel recibe automáticamente un vale que puede canjear por una experiencia turística. Participan un 40% más de locales turolenses este año.

El secretario del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, Patricio Pérez, ha indicado que "es muy importante para nuestra promoción nacional que quién nos visite sepa dónde poder consumir con garantía el producto más reconocido de nuestra región, y que, si les gusta, pueda comprarlo aquí para llevárselo a su casa o directamente en su lugar de origen, ya sea online o en un punto de venta próximo".

Buena parte de los restaurantes participantes ofrecen Ternasco de Aragón asado a la manera tradicional, principalmente paletilla con sus patatas panadera, o distintas versiones del asado en lingote o taco. También chuletillas a la brasa, tapas, churrasquitos o platos más creativos partiendo de otros cortes. Y paquitos de Ternasco de Aragón, el bocadillo de moda en España, en diferentes presentaciones.

Visitas gratuitas a monumentos

Las experiencias turísticas que regala Ternasco de Aragón son entradas gratuitas a los principales edificios turísticos de la provincia de Teruel y pueden disfrutarse durante todo el mes de agosto. Este año en cinco localidades turolenses: en la ciudad de Teruel, en Mora de Rubielos, en Valderrobres, en Alcañiz y en Albarracín.

En Teruel, se podrá visitar la Torre de El Salvador, uno de los grandes tesoros del arte mudéjar de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986.

La visita ofertada en Mora de Rubielos para canjear el vale es al emblemático castillo de la localidad, levantado sobre una loma de la sierra de Gúdar ya en 1198, y que se hace inevitable a la vista desde cualquier punto alejado al mismo.

En Valderrobres, también se podrá acceder gratuitamente a su castillo. Construido en el siglo XIV y que ha tenido más función de palacio que de castillo, siendo una de las joyas medievales del Matarraña, que destaca por su imponente arquitectura y elegantes estancias que reflejan su pasado noble y eclesiástico.

Para Albarracín, se ha elegido como regalo directo una visita, en este caso guiada, a su magnífica catedral. De estilo gótico renacentista, destaca por su planta basilical de tres naves, crucero y ábside poligonal. Y en Alcañiz (novedad este año), podrá visitarse el Castillo de los Calatravos. También con visita guiada incluida, la imponente fortaleza de época islámica se alza imponente sobre la ciudad bajoaragonesa.

Para la Catedral de Albarracín y el Castillo de Alcañiz es necesario confirmar la reserva por teléfono previamente, según se indica en los vales. Las visitas están vinculadas a la disponibilidad en los horarios indicados.

Noticias relacionadas

Esta campaña se enmarca en las acciones patrocinadas por la Diputación Provincial de Teruel, a través de los convenios que esta entidad firma con los distintos consejos reguladores y asociaciones de productores, para la puesta en valor de los alimentos de calidad de la provincia de Teruel.