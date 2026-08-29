Los chefs coinciden: "Solo el horno garantiza salchichas crujientes por fuera y jugosas por dentro"

Con el auge progresivo del brunch, las salchichas se han convertido en uno de los productos más solicitados por quienes buscan recrear un desayuno inglés, escocés o irlandés. A diferencia de lo que ocurre en España, donde predominan las salchichas más tiernas, las variedades más típicas de estos países suelen ser más crujientes, una textura que a veces resiste los españoles por la dificultad de conseguir ese equilibrio entre exterior dorado e interior crujiente.

Cuando se cocinan fritas, es habitual que queden crujientes por fuera pero algo crudas por dentro. En una freidora de aire, aunque se puede conseguir ese punto crujiente, pueden perder jugosidad debido al calor intenso y la potencia a la que están sometidas. No obstante, algunos chefs han compartido varias claves para conseguir unas salchichas perfectas sin renunciar a la textura tradicional.

Un cocinero prepara un plato para un 'brunch' en un local de Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

Estos son los errores más habituales

Generalmente, cuando las salchichas no quedan como se pretende, el problema suele estar en que la superficie y el interior no se calientan al mismo tiempo. A menudo, los resultados no son los esperados porque se han cocinado demasiado tiempo o a temperaturas demasiado altas, lo que puede hacer que se resequen o incluso se quemen. También, influye el tipo de salchicha, su grosor o la cantidad que se preparen a la vez.

En la sartén, es habitual recurrir a un fuego excesivamente alto, lo que provoca que el interior no llegue a cocinarse bien o que pierda parte de sus jugos. En las freidoras de aire ocurre algo similar: las temperaturas elevadas pueden resecar la salchicha, especialmente si no se le da la vuelta a mitad de cocción o si se colocan demasiadas en la celta, dificultando la circulación del aire caliente.

Una freidora de aire en una imagen de archivo. / SERVICIO ESPECIAL

Algunas claves para conseguir una textura crujiente

Por ello, el método que recomiendan los especialistas para conseguir una superficie crujiente y un interior bien cocinado es prepararlas al horno. Según la empresa australiana de carniceros British Sausage, este sistema ofrece uno de los mejores resultados, tal y como recoge Express. Únicamente hay que precalentar el horno a 180 grados centígrados, colocar las salchichas en una bandeja con papel de horno y cocinarlas durante veinte minutos, dándoles la vuelta a mitad del proceso para asegurar una cocción uniforme.

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Este método permite que el calor se distribuya de manera homogénea, evitando que la salchicha se reseque o quede cruda por dentro. Además, mantiene la jugosidad sin renunciar a la textura crujiente que caracteriza a los desayunos británicos y que cada vez más personas amantes de este tipo de comidas buscan replicar en casa.