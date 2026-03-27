Vinos y catas con paisaje: las bodegas más especiales de Cataluña que puedes visitar ahora mismo

A lo largo del itinerario del Grand Tour de Catalunya, la gran ruta circular que permite recorrer el territorio a través de carreteras panorámicas y experiencias locales, aparecen viñedos frente al mar, cooperativas modernistas y pequeños proyectos familiares que invitan a detenerse y degustar el paisaje.

La vendimia en el Empordà combina tradición vitivinícola y paisajes mediterráneos entre viñedos y mar. / Grand Tour de Catalunya

Desde el Empordà hasta el Priorat, pasando por el Penedès, la Terra Alta o las comarcas de Lleida, el viajero puede descubrir algunas de las bodegas más especiales de Cataluña, participar en catas entre viñedos y conocer tradiciones gastronómicas profundamente ligadas al territorio.

El recorrido se completa con otros sabores emblemáticos como el vermut de Reus o la tradicional ratafía catalana, así como con rutas específicas como la Ruta del Trepat, en la DO Conca de Barberà, donde esta variedad autóctona se convierte en hilo conductor de un paisaje de viñedos y patrimonio rural.

Este viaje enológico permite explorar Cataluña a través de sus paisajes vitivinícolas, combinando naturaleza, arquitectura, historia y gastronomía.

Empordà: vinos entre el Mediterráneo y los Pirineos

En el extremo noreste de Cataluña, la Ruta del Vino de la DO Empordà ofrece uno de los paisajes vinícolas más singulares del país. Los viñedos se extienden entre el mar y las primeras montañas del Pirineo, en un territorio marcado por la tramontana y por pueblos históricos rodeados de campos de viña y olivares.

Aquí el enoturismo se vive con calma, entre bodegas familiares, paisajes abiertos y una fuerte identidad cultural que también ha inspirado a artistas como Salvador Dalí.

Entre las visitas más interesantes destaca Perelada, una de las bodegas históricas de la zona, cuya nueva bodega sostenible diseñada por RCR Arquitectes se integra perfectamente en el paisaje ampurdanés. Otra parada muy recomendable es La Vinyeta, un proyecto familiar que combina viñedos, granja y degustaciones con productos locales.

Carreteras que serpentean entre viñedos del Priorat, uno de los paisajes vinícolas más espectaculares de Cataluña. / Grand Tour de Catalunya

Priorat: viñedos heroicos sobre llicorella

El Priorat es uno de los paisajes vinícolas más espectaculares de Cataluña. Los viñedos se cultivan en pendientes pronunciadas sobre suelos de llicorella, la característica pizarra que define la personalidad de los vinos de esta denominación de origen calificada (DOC), la única en Cataluña.

Las carreteras serpentean entre bancales de viña, montañas y pequeños pueblos medievales como Gratallops o Porrera, creando un escenario donde el vino se convierte en una experiencia íntimamente ligada al territorio y a los paisajes más espectaculares de Cataluña.

En Gratallops, Clos Figueras propone visitas que permiten recorrer los viñedos y comprender el carácter del Priorat antes de terminar con una cata o una comida con vistas al paisaje. Otra parada interesante es Bodegas Torres Priorat, donde las visitas combinan interpretación del paisaje y degustaciones de vinos elaborados en este singular entorno de montaña. A estas propuestas se suma también Perinet, una bodega que ofrece una visión contemporánea de este paisaje.

El paisaje del Priorat se extiende también hacia la DO Montsant, una denominación que rodea geográficamente el Priorat y que ofrece vinos con gran personalidad y bodegas cada vez más abiertas al enoturismo, con proyectos como Venus La Universal, referente de una nueva mirada al territorio.

Penedès: tradición vinícola y cuna del cava

A pocos kilómetros de Barcelona se encuentra el Penedès, la región vitivinícola más extensa de Cataluña y una de las más dinámicas desde el punto de vista enoturístico.

Este territorio es conocido internacionalmente por ser la cuna del cava, pero también por la diversidad de sus vinos y por la riqueza de sus bodegas históricas y contemporáneas.

Las históricas bodegas del Penedès forman parte de la tradición vinícola catalana y de la cultura del cava. / Grand Tour de Catalunya

Entre las visitas imprescindibles está Codorníu, cuya bodega modernista diseñada por Josep Puig i Cadafalch se considera una auténtica catedral del vino. Sus galerías subterráneas, excavadas en el siglo XIX, forman parte de una experiencia que combina historia, arquitectura y degustación.

También destaca Recaredo, una bodega familiar de Sant Sadurní d’Anoia que apuesta por la viticultura ecológica y por elaboraciones artesanales que reflejan el carácter del territorio.

Sobre dos ruedas, este paisaje entre viñedos se descubre en e-bike, enlazando bodegas desde una mirada pausada que conecta con el concepto de slow tourism.

Vendimia en los viñedos del interior de Cataluña, donde paisaje y cultura del vino forman parte del Grand Tour de Catalunya. / Grand Tour de Catalunya

Pla de Bages: tradición vinícola en el corazón de Cataluña

En el interior, la DO Pla de Bages, primer tramo del Grand Tour de Catalunya, reivindica una tradición vinícola profundamente ligada al paisaje. Aquí destaca el Celler Abadal, que propone experiencias como su visita gourmet, y la singular ruta de las tinas de piedra seca, un conjunto de construcciones únicas que testimonian el pasado vitivinícola de la comarca.

Terra Alta: horizontes abiertos y garnacha blanca

En el interior de la provincia de Tarragona, la Ruta del Vino de la Terra Alta ofrece un paisaje amplio y luminoso donde viñedos, campos de olivos y pequeñas colinas dibujan un horizonte casi infinito.

La garnacha blanca es la gran protagonista de esta región, considerada una de las zonas más interesantes del Mediterráneo para esta variedad.

Una de las visitas imprescindibles es el Celler Cooperatiu de Gandesa, una espectacular bodega modernista diseñada por Cèsar Martinell, discípulo de Antoni Gaudí. El edificio, considerado una de las llamadas “catedrales del vino”, es también una joya del patrimonio arquitectónico catalán.

Costers del Segre: vinos de interior en los paisajes de Lleida

En el interior de Cataluña, la DO Costers del Segre representa el carácter vinícola de las comarcas de Lleida. Sus viñedos se distribuyen en diferentes subzonas que se extienden por valles y colinas donde el clima continental marca el ritmo del cultivo.

El paisaje combina campos agrícolas, montañas suaves y horizontes abiertos, creando un escenario muy distinto al de las regiones costeras. Esta diversidad de suelos y altitudes se refleja también en los vinos, que muestran perfiles muy variados. Entre los proyectos más singulares destaca Castell d’Encús, donde se elaboran vinos de altura —a más de 1.000 metros— en antiguos cups de piedra excavados por monjes en el siglo XII.

Cada vez más bodegas de la DO Costers del Segre apuestan por el enoturismo con visitas a los viñedos, catas al aire libre y experiencias gastronómicas ligadas al producto local, permitiendo descubrir una de las zonas vinícolas más interesantes del interior de Cataluña.

Reus: la capital histórica del vermut

Si hay un lugar ligado al vermut en Cataluña, ese es Reus. Durante el siglo XIX la ciudad fue uno de los grandes centros europeos de producción y comercialización de este aperitivo aromatizado.

Hoy el vermut forma parte de la cultura gastronómica local y se puede descubrir en espacios históricos y bodegas especializadas. Entre ellas destaca Vermouth Padró, que permite profundizar en esta tradición en el marco de la Ruta del Vino de la DO Tarragona. Tomarlo como manda la tradición —con hielo, aceituna y sifón— es uno de los pequeños rituales gastronómicos más característicos de la zona.

El ritual del vermut forma parte de la cultura gastronómica catalana, especialmente en ciudades como Reus. / Grand Tour de Catalunya

Ratafía: el licor más tradicional de Cataluña

Otro de los sabores más ligados a la cultura catalana es la ratafía, un licor elaborado con nueces verdes y hierbas aromáticas que se maceran siguiendo recetas tradicionales.

Especialmente popular en las comarcas de Girona, la ratafía forma parte del patrimonio gastronómico local y se celebra incluso en ferias dedicadas a este licor, como la que se organiza en Santa Coloma de Farners, considerada la capital de la ratafía. Entre las propuestas más singulares, la destilería Licors Portet, en el Pallars, permite descubrir este licor en experiencias vinculadas al territorio.

El monasterio de Poblet rodeado de viñedos, uno de los paisajes históricos del interior de Cataluña. / Grand Tour de Catalunya

Alella: viñedos junto al mar a un paso de Barcelona

Muy cerca de Barcelona, la DO Alella, la más pequeña de Cataluña, ofrece escapadas enoturísticas de gran encanto. Bodegas como Bouquet d’Alella proponen experiencias como desayunos entre viñedos, mientras que Alta Alella invita a descubrir sus vinos con vistas al Mediterráneo.

Explorar Cataluña a través de sus bodegas es también una forma de recorrer el territorio con calma, descubriendo paisajes, pueblos y tradiciones gastronómicas.

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Muchas de estas experiencias forman parte del Grand Tour de Catalunya, una gran ruta circular que conecta el país a través de carreteras escénicas, patrimonio cultural y productos locales.