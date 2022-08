Salou es, sin lugar a dudas, uno de los destinos turísticos favoritos para los aragoneses. Ya sea porque se tiene un apartamento o porque se veraneaba de pequeño, para muchas familias de la comunidad pasar las vacaciones en la Costa Dorada es casi una suerte de tradición.

Si estás pasando unos días de vacaciones en Salou con niños, te proponemos cinco planes con los que seguro disfrutaréis todos juntos.

Stand Up Paddle

En la playa de Salou se puede practicar un deporte con el que disfrutarán tanto los pequeños como los mayores. Se trata del SUP (Stand Up Paddle), una disciplina que consiste en mantenerse en pie sobre una tabla tipo surf (con más medida y volumen) y con un remo para propulsarse. Stand Up Salou ofrece diversas actividades para pasarlo bien en familia, como clases de iniciación o excursiones con la puesta de sol. Además, los más aventureros podrán alquilar un equipo para remar por libre.

Bosc Aventura Salou

A menos de diez minutos andando de la concurrida playa de Levante, en la calle Barbastre 15, se encuentra Bosc Aventura. Se trata de uno de los espacios preferidos para quienes veranean con niños en Salou, ya cuenta con numerosas actividades para todas las edades. En este entorno natural se puede disfrutar de hasta cuatro circuitos de tirolinas con distintos niveles de dificultad, de un paintball para niños y adultos, tiro con arco y hasta un minigolf. Y, si las vacaciones coinciden con un cumpleaños, en Bosc Aventura también se pueden celebrar fiestas llenas de sorpresas.

Electric Karting Salou

Los amantes de la velocidad encontrarán en la localidad tarraconense un buen lugar donde descargar su adrenalina. Concretamente en la calle Mercè Rodoreda, 2. Este circuito de karts 100% eléctricos —el primero de España— cuenta con más de 1.000 metros de pista exterior y distintas tarifas tanto individuales como para grupos. En Electric Karting Salou puedes competir los más mayores de la casa, los más pequeños (siempre y cuando superen los 120 cm de altura para montar en el kart junior) o en parejas de adulto y niño con los vehículos biplaza. Al igual que en Bosc Aventura, también se pueden celebrar enérgicos cumpleaños.

PortAventura World

En esta lista no puede faltar un clásico del ocio en Salou. Este parque de atracciones, el más visitado de España, se encuentra a tan solo 10 minutos en coche de la localidad por la C-14, y es sin duda uno de los destinos preferido de los turistas para pasar una jornada llena de emociones y diversión. El complejo cuenta con seis temáticas: Polynesia, China, Far West, Mediterrànea, México y SésamoAventura, ambientada en los míticos personajes de la televisión, un espacio ideal para los más pequeños. Y además, dentro del mismo parque, también se podrá disfrutar de una tarde 'a toda pastilla' en el Ferrari Land.

Aquopolis Costa Dorada

El parque acuático Aquopolis Costa Dorada está ubicado en la playa de La Pineda, a tres kilómetros de Salou y rodeado de un entorno natural. Cuenta con una gran variedad de piscinas y toboganes gigantes, además de un delfinario con una piscina acristala panorámica a través de la que se pueden ver animales. También hay exhibiciones de leones marinos y delfines que suelen celebrarse por las tardes. El parque tiene atracciones y piscinas para menores de 12 años pero también tiene espacios de sombras y zonas para tomar el sol para mayores, así como toboganes de adultos.