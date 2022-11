Ha llegado diciembre y con él un puente perfecto para salirse de la rutina. Muchos aragoneses deciden desconectar antes de la llegada de los siempre movidos días festivos de la Navidad. Aragón ofrece un sinfín de posibilidades para disfrutar de la naturaleza del Pirineo, asistir a un concierto o visitar un parque temático. Te detallamos aquí siete planes que hacer en las tres provincias aragonesas en este Puente de la Inmaculada.

Excursión al bosque de la Pardina

Considerado uno de los diez bosques más bonitos de España por su colorido durante los meses otoñales, el bosque de la Pardina del Señor en el Pirineo altoaragonés se ha convertido en uno de los destinos predilectos para los senderistas que recorren los 18 kilómetros del GR-15 que separan Fanlo de Buesa.

Los amantes de la fotografía también pueden disfrutar de la paleta de colores espectacular que dejan los árboles con la llegada de la estación otoñal dejando un paisaje espectacular por donde pasear en la provincia de Huesca. Y es que este paraje natural forma parte de una de las selvas que se extienden en el valle del Chate. Para llegar al bosque de la Pardina del Señor o de la Pardina Ballarín hay que abandonar la N-260 en Sarvisé para coger la carretera HU-61 en dirección al precioso pueblo de Fanlo. La señal de entrada al sendero se encuentra a menos de un kilómetro de llegar al collado que da acceso a la localidad.

Concierto Totally Tina

Totally Tina es la recreación suprema de un concierto en vivo de Tina Turner. Directamente desde Londres hasta el Teatro Principal de Zaragoza, Totally Tina es el merjor concierto-espectáculo homenaje internacional a la cantante norteamericana Tina Turner. Volver a revivir un concierto de la Reina del Rock y del Soul, y disfrutar en directo de temas musicales como Simply the Best, Private Dancer o What’s Love Got to do with it, que han conformado la memoria musical de varias generaciones, es posible con Totally Tina.

Las entradas se pueden comprar a través de la página web de Ibercaja y cuestan entre cinco y treinta euros. Este espectáculo, de 90 minutos de duración y recomendado para todos los públicos, ocupará la agenda del Teatro Principal durante todo el puente de diciembre en los siguientes horarios:

Lunes, 5 de diciembre, a las 20.00 h.

a las 20.00 h. Martes, 6 de diciembre, a las 19.00 h.

a las 19.00 h. Miércoles, 7 de diciembre, a las 20.00 h.

a las 20.00 h. Jueves, 8 de diciembre, a las 19.00 h.

a las 19.00 h. Viernes, 9 de diciembre, a las 20.00 h.

a las 20.00 h. Sábado, 10 de diciembre, a las 20.00 h.

a las 20.00 h. Domingo, 11 de diciembre, a las 19.00 h.

De ruta con las grullas en Gallocanta

Otro de los destinos predilectos de los amantes de la naturaleza. Desde el inicio del otoño, la Red Natural de Aragón lleva organizando semanalmente un programa de visitas guiadas "De ruta con las grullas" en la laguna de Gallocanta. Desde el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta nos invitan a conocer uno de los fenómenos naturales más esperados: la migración de la grulla común.

Las rutas se realizan todos los días desde el 3 de diciembre hasta el 11, tienen una duración de tres horas y se realizan en dos pases: el primero de 11 horas a 14 y el segundo de 15.30 a 18.30. Las visitas son gratuitas y los asistentes tienen que acudir hasta el lugar con su propio vehículo. Para poder participar en cualquiera de las rutas hay que hacer una reserva en la página web de Red Natural de Aragón.

Ir de festival

A pesar del frío habitual del puente de diciembre, el Moncayo Music Fest celebra los días 2,3 y 4 de diciembre en San Martín de la Virgen del Moncayo su décimo aniversario con un cartel para toda la familia. Diez artistas ofrecerán música en directo a todos los asistentes dentro de una programación ambiciosa y para todos los gustos.

Este festival tiene origen en el amor por la música de la localidad zaragozana que no se entendería sin el protagonismo de la Asociación Musical Entrambasaguas. Confusas será el primer grupo en actuar la noche del viernes mientras que Mario Funes, ganador del festival PopyRock 2020, cerrará la programación el domingo.

Retroceder a la época de los dinosaurios

Retroceder 4.500 millones de años es posible gracias a la Fundación Dinópolis que ofrece a sus visitantes la posibilidad de convertirte en un experto paleontólogo, paseando entre dinosaurios y conociendo con todo detalle cómo fue su fantástico mundo, su vida y su extinción. El parque temático de Teruel abre todos los días desde el viernes 2 de diciembre hasta el domingo 11 en horario ininterrumpido de 10.00-19.00 horas.

También están abiertas al público el resto de instalaciones de Dinópolis (Legendark, Inhospitat, Región Ambarina, Mar Nummus, Titania y Valcaria) de 10.30 a 14.30 y 16.00 a 19.00. Las entradas se pueden comprar en la página web de la entidad y tienen un coste de 29 euros la tarifa normal y de 24 para infantil y senior.

Visita el alumbrado navideño del Parque de Atracciones de Zaragoza

Un plan especial sin salir de la capital aragonesa. Si todavía no conoces el Río Navajo, la noria, el tren de la bruja o la cueva del horror, el Parque de Atracciones de Zaragoza se engalana desde el 26 de noviembre hasta el 18 de diciembre con decoración navideña para que los pequeños y mayores disfruten de un día inolvidable.

Cada día, el encendido de las luces de la instalación atrae a cientos de personas que se desplazan hasta los Pinares de Venecia para conocer a Papa Noel, ver el pasacalles navideño y realizar actividades tradicionales de la época festiva. Además, el Parque realiza una oferta especial en su página web en la compra de entradas tanto para adultos como para niños. La instalación se encuentra abierta el fin de semana y los dos días festivos desde las 11.00 hasta las 20.00 horas.

Una ruta dulce por Huesca

Los lamineros esperan con ansias la Navidad para poder hincharse a dulces sin remordimientos. Los más previsores pueden acercarse a la provincia de Huesca en estos días festivos para realizar una ruta dulce que envuelve hornos tradicionales, manos expertas, fórmulas elaboradas y el saber transmitido de generación en generación.

Este recorrido puede comenzar en la Pastelería Vilas de la capital oscense que tiene un obrador artesano con más de dos siglos de historia. En esta ruta no podría faltar ni la Pastelería Ascaso, especialista en pastel ruso con su propia receta secreta, ni la Pastelería Tolosana, creador de la trenza de Almudévar. Si te gusta más las especialidades modernas te podrás decantar por la Pastelería Loa y Lapaca.