Cuando se acerca San Valentín, a no pocas parejas les asalta la duda sobre si celebrarlo, de qué manera y de si hacer o no un regalo. Hay una corriente bastante extendida que pone el acento en lo consumista de fechas como esta y de no circunscribir el "día de los enamorados" a un momento concreto. Todos los días suman a la hora de construir una relación de pareja fuerte, insisten.

Sea como fuere, no es raro que la inercia se acabe imponiendo y termines teniendo un pequeño detalle con la otra persona. En el arte de sorprender, cada persona es un mundo y nadie conoce mejor a la otra persona que su pareja. Pero, por si acaso, aquí van 5 ideas hechas a mano que pueden funcionar. Un desayuno especial Una opción muy coqueta y que es un acierto prácticamente asegurado. ¿A quién no le gusta despertarse y recibir el desayuno preparado en la cama? Podrías hacerlo tú personalmente, pero si no puedes o te da pereza, hay varias pastelerías que ofrecen esta opción y una de ellas en Zaragoza es L' Almolda. Este establecimiento ubicado en el centro de la capital aragonesa desde 1920 es uno de los referentes de este sector y ofrece surtidos muy interesantes para fechas especiales. Entre las diferentes opciones que ofrece, cuenta con una caja ideada para el día de San Valentín que cuenta con 2 chocolates, 10 churros, una galleta de mantequilla o palmera de chocolate “Te quiero”, corazón de hojaldre relleno de chocolate, donuts chocolate blanco y rosa, napolitana chocolate, 2 zumos naranja, croissant y una cristina de crema. Palomitas gourmet Para aquellos y aquellas a los que le vuelvan loco las palomitas, Popit es su referencia. Grandes, redondas y crujientes, la compañía zaragozana está presente en todas las comunidades autónomas gracias a su colaboración con diferentes tiendas y cadenas. En Aragón se pueden encontrar en casi medio centenar de puntos físicos. La gran versatilidad de packs de regalo es uno de sus grandes fuertes, ya que ofrecen diferentes opciones para adaptarse a cualquier situación. Desde el "kit exclusivo" Seventeen, Bonanto & Popit, compuesto por Seventeen 1724 Tonic Water, una botella de Bonanto, aperitivo premium, y una selección de palomitas gourmet Popit; hasta el pack colors formado por estas selectas palomitas y dos botellas de vino 49 millions; pasando por diferentes combinaciones de cajas de estas palomitas de maíz. Láminas personalizadas Recordar los buenos momentos que has vivido con tu pareja puede ser otra idea que puede funcionar. Una tienda online zaragozana, Ai loviu, ofrece varias opciones si te decides por ello. La primera es una lámina personalizada que puedes rellenar con esos momentos especiales que quieras plasmar en las que cuatro fotografías forman la palabra "amor". La segunda, siguiendo esa misma idea, es un collage de imágenes con recuerdos entrañables de ambos. En los dos casos, ofrece la opción de plasmarlo en una foto impresa con marco o llevarlo a un soporte digital. Bisutería artesana La tienda de complementos Cuericos ofrece opciones tanto para ellos como para ellas. Para los hombres han diseñado unas pulseras hechas de cuero y cerámica, pensadas especialmente para el día de San Valentín. Para las mujeres, la opción que proponen son pendientes de aro realizados con cuero reciclado que se pueden personalizar con el color que se desee o estilo animal print. Masaje en pareja Tener un momento de paz y relax también puede ser una buena opción. Si esa es tu opción elegida y piensas que os puede venir bien tener ese rato de desconexión a la vez que buscas el bienestar físico tanto de ti como de tu pareja, un masaje puede ser una muy buena opción, aunque no sea estrictamente un producto hecho a mano. Hay diversas opciones, pero una apuesta segura es acudir al centro Sabáh, ubicado en el centro de Zaragoza. Disponen de cabinas dobles para que ambas personas reciban un masaje de manera simultánea y ya solo tendrás que escoger qué tipo de masaje buscas: Deleite, Sublime, Terciopelo, Tándem o el especial pensado para San Valentín. Todos incluyen un baño relajante con sales aromáticas en una bañera doble.