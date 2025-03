La ermita más espectacular de España está en el corazón de un parque natural cerca de Aragón

Sigo en la incansable búsqueda de encontrar una ruta en España que sea agradable, no muy complicada y que tenga una gran cantidad de elementos naturales y místicos. Y tras bastantes pruebas y errores, puedo afirmar con creces que he dado con la ruta perfecta. Y como compartir es vivir, aquí estoy para contártelo todo. Es una ruta que se realiza a través de un parque natural que pertenece a dos provincias distintas. Y es que, imagínate que juntas todo lo bueno de la provincia de Soria y todo lo bueno de la de Burgos. Si fuese comida, tendríamos un producto gastronómico único, desde luego. Pero hoy no estamos aquí para hablar de gastronomía; estamos aquí para hablar de naturaleza, formaciones kársticas y un poco de misticismo.

Como todo buen menú, te recomiendo que hagas un poco de hueco para la mejor parte: el postre. Al final de esta ruta encontraremos una maravilla de ermita que, entre leyenda y leyenda, reina en el cañón. Te cuento esto y todos los detalles que necesitas saber para recorrer la senda más bonita de toda Soria.

Leyendas, lobos y mucha piedra

Como bien he dicho antes, nos ubicamos en dos provincias distintas. Aunque todo el proceso comienza en la provincia de Burgos: aquí nace el río Lobos, un río que serpentea hasta la provincia de Soria y que es el culpable de haber creado una de las estampas naturales más únicas de nuestro país. La erosión y el paso de los años han hecho que, a lo largo de este río, se formaran unas paredes kársticas que terminaron culminando en un gran cañón: el Cañón del Río Lobos. Con un total de 10.176 hectáreas, este cañón es uno de los monumentos naturales más importantes que tenemos en España, por lo que fue declarado área protegida en el año 1985.

Cañón del río Lobos con la ermita de San Bartolomé al fondo / TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Al estar en este lugar, notarás que una magia muy diferente flota en el aire... Ha sido habitado desde la prehistoria. Los romanos y los celtíberos también utilizaron sus cuevas como refugio, y quizás la civilización más interesante que caminó por sus valles fue la de los templarios. Aunque dicen que su nombre proviene de la cantidad de lobos que habitaban las cuevas formadas por la erosión del río. Aquí llega la primera de las leyendas: se dice que unos bandidos de los pueblos cercanos de Soria conocían las cavidades del cañón debido a las habladurías populares, por ello aprovecharon para esconder sus botines aquí. Lo que no sabían era que los lobos ya habían reclamado esas tierras, y cuando cayó la noche y los lobos se refugiaron en las cuevas, los tesoros quedaron secuestrados por los animales. Dice la leyenda que entre las cuevas todavía quedan muchas riquezas por descubrir... Como toda leyenda, nunca sabremos si esto era verdad. Lo único que nos queda ahora es el nombre del cañón como prueba fehaciente del reinado de estos peludos de cuatro patas.

La ermita de San Bartolomé, de la leyenda a la realidad

Pero sin duda, la leyenda más conocida y potente de este lugar es la de la Ermita de San Bartolomé. Esta ermita está situada justo centro en el centro del parque, es la postal más fotografiada del cañón. Mucho misticismo encontramos a su alrededor, y no es para menos. Este templo de estilo románico fue construido en el siglo XIII, y hasta aquí podemos leer, porque no hay ningún tipo de escrito que demuestre quién la edifico. Muchos expertos han barajado la posibilidad de que fuese obra de los templarios, que tenían bastante presencia en los pueblos de alrededor del cañón. Los templarios eran conocidos por su gran conocimiento de la geometría, y esta es una de las teorías por las que se asocia esta construcción a la orden: está perfectamente ubicada entre el punto más oriental de la península, el cabo de Creus, y el cabo de Touriñán, en la parte más occidental de la península. Ambas distancias, en millas romanas, son la misma desde esta ermita. Algo tan curioso y exacto se cree que solo puede deberse a los conocimientos místicos de los templarios.

Mirador del cañón del río Lobos / SERVICIO ESPECIAL

Aunque hay muchos curiosos y expertos que han intentado demostrar que fueron los templarios quienes crearon esta preciosa ermita, la leyenda es la leyenda. No hay ningún tipo de documento que demuestre la apropiación de este edificio religioso por parte de la orden. Sin embargo, tampoco hay ningún tipo de documento que demuestre que fuese otra entidad religiosa la que construyó la ermita. Supongo que seguirá siendo un misterio para nosotros.

La ruta del Cañón de Río Lobos, como hacerla y consejos

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos está en el oeste de la comunidad autónoma de Castilla y León. Para llegar hasta el inicio de la ruta, puedes hacerlo desde tres puntos diferentes: desde Burgos se accede a la parte alta del parque; desde la carretera de San Leonardo a Santa María de las Hoyas, en Soria, se accede más o menos a la mitad del recorrido por el parque; y la mejor opción, la que escogí yo y la que escoge la mayoría de las personas, es desde las inmediaciones de Ucero, el pueblo más cercano. Desde aquí se accede a la parte baja del cañón, y luego el recorrido sigue recto hasta llegar a la ermita, donde puedes dar la vuelta si quieres hacer la ruta circular y regresar a casa.

Mirador de la Galiana en el cañón del río Lobos / CAÑÓN DEL RÍO LOBOS

En lo alto del cañón hay un lugar en el que tienes que hacer un alto en el camino sí o sí. Cuando la gente visita la ermita y las cuevas que hay detrás de ella, cree que hasta aquí han llegado las maravillas. Se equivocan. Subiendo un pequeño camino situado a la izquierda de la ermita, llegarás a lo que llaman popularmente el "ojo del diablo", una formación kárstica que se asemeja a un gran ojo y desde la cual se ve una increíble panorámica de los desfiladeros que rodean el entorno. No mucha gente sabía de este sitio o estaba muy cansada para subir hasta arriba. Se perdieron, quizás, lo más bonito del camino.

Yo escogí el verano para realizar la ruta, y creo que me equivoqué. En el cañón apenas sopla el viento, y muchas veces me sentí bastante sofocada, por lo que recuerda que es importante llevar botellas de agua. Justo antes de empezar la ruta, encontrarás unas cuantas fuentes con agua potable y fresca donde rellenar tu botella. Si volviese a hacer la ruta, lo haría en primavera o en otoño, dos estaciones mucho más tranquilas en cuanto a turismo y clima.

El acceso al parque es completamente gratuito, pero por favor, cuida el entorno para que siga siendo accesible para todo el mundo por igual. Si cuidamos de nuestros monumentos naturales, no solo contribuiremos a cuidar de la naturaleza, sino que también estaremos contribuyendo a preservar elementos para las futuras generaciones, quienes han de disfrutar de estas maravillas tal como nosotros lo estamos haciendo ahora.