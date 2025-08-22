El paraíso para los que quieren jubilarse fuera de España: con 800 euros al mes vives una vida de lujo

El momento de jubilarse es uno de los momentos vitales más importantes en la vida de una persona. Tras años y años, que a veces se convierten en eternos, de trabajar sin cesar, lo que alguien necesita pasados los 65 años es descansar. Muchas veces, cambiar de aires es lo más recomendable. Dentro de España, la ciudad que se ha alzado como la mejor para jubilarse es Málaga. Pero, ¿y fuera de nuestras fronteras?

La pensión en España suele ser un tanto baja, por lo que la vida tal y como se conocía acaba desapareciendo. Sin embargo, hay un destino perfecto en Asia que cuenta con todos los elementos para convertirse en el hogar ideal: playas paradisíacas, pocas preocupaciones, rica gastronomía y coste de vida muy bajo. Filipinas se posiciona como el destino más atractivo para los españoles mayores de 50 años y sus razones son muy claras.

Las mejores zonas de Filipinas

Este país fue propiedad del Imperio Español durante casi 300 años, por lo que la lengua oficial es muy similar e incluso hay habitantes que hablan el castellano a la perfección. Pero no solo eso, sino que el gobierno filipino ha creado un programa para atraer a este grupo poblacional. Lo más recomendable no es establecerse en la capital, Manila, sino en otras ciudades o pueblos donde la vida no es tan frenética y es mucho más barata.

Una de las playas de Siargao en Filipina / tonyoquias

La isla que más eligen los españoles para vivir es Siargao (Mindanao), un auténtico paraíso que aún conserva la esencia filipina más pura. Está repleta de bosques de manglares y cocoteros y playas vírgenes que rodean el precioso poblado y que, además, son perfectas para los amantes del surf. Otras islas donde jubilarse es muy buena opción son Siquijor, Camiguin, Bantayan, Marinduque o Malapascua.

Las facilidades para jubilarse en Filipinas

Vivir con todas las comodidades en bonitas regiones de Filipinas puede costar menos de 800 euros mensuales. El alquiler de una casa a los pies de la playa no supera los 200 o 300 euros. Los gastos en alimentación tampoco superan los 200 y el resto de necesidades, los 50 euros. Además, para extranjeros y jubilados el sistema sanitario es mucho más asequible que en otros países asiáticos y es posible importar hasta 7.000 euros de bienes sin impuestos.

Las casas a los pies de la playa en Filipinas son muy asequibles / vuk8691

El programa del gobierno incluye algunos requisitos que se deben cumplir: tener más de 50 años, recibir una pensión mensual de al menos 800 euros o 1.000 si es para mantenerse a uno mismo y a la pareja y depositar 10.000 euros en una cuenta bancaria en Filipinas. Se trata de un visado especial para favorecer la emigración de jubilados españoles. Una iniciativa muy positiva tanto para el país, que se beneficia de las migraciones, como para los españoles.