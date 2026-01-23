Parece Estados Unidos, pero está en España: el espectacular desierto ideal para una escapada desde Zaragoza

Para la mayoría de personas es impensable asociar que un desierto esté en un paisaje como el que posee España en su totalidad. Cordilleras nevadas, bosques con una densidad y una fauna de lo más variada, o lagunas y llanuras dignas de aparecer en las portadas de National Geographic, la península ibérica posee naturaleza en cada comunidad autónoma digna a donde irse de escapada. Pues bien, uno de estos planes se encuentra a poco más de hora y media de Zaragoza y no es ni más ni menos que el desierto más grande no de España, sino de Europa.

Por pocos kilómetros no se encuentra en la comunidad autónoma de Aragón, sino que está en la Comunidad Floral de Navarra, pegada a la comarca de las Cinco Villas. A 105 kilómetros de la capital de la comunidad, las Bardenas Reales es una atracción turística referente de la zona.

Mapa de Bardenas Reales de Navarra Este es un mapa de la ubicación de Bardenas Reales de Navarra.

Este desierto se alza como uno de los paisajes más sorprendentes del norte de España. Su aspecto árido, rojizo y profundamente erosionado hace que este espacio natural de Navarra parezca sacado de otro planeta, con constantes comparaciones al lejano Oeste americano, el Gran Cañón del Colorado o, para los más imaginativos, el planeta Marte. No es extraño que su fuerza visual haya atraído durante décadas a cineastas y fotógrafos en busca de escenarios únicos.

Situadas junto a Tudela, en la depresión del Ebro, las Bardenas ocupan unas 42.000 hectáreas moldeadas durante millones de años por el viento y la lluvia. El resultado es un territorio de barrancos, cerros y formaciones rocosas imposibles que posee un enorme valor geológico y paisajístico.

El espacio se organiza en tres grandes áreas bien diferenciadas. La más conocida es la Bardena Blanca, corazón del parque y la más fotografiada, con suelos claros y formaciones tan icónicas como Castildetierra. Sus relieves erosionados conforman la imagen más reconocible de este desierto singular.

Vistas al paisaje de las Bardenas Reales, en la Comunidad Floral de Navarra / Bruno Barrial

Al sur se extiende la Bardena Negra, cubierta de pinares y matorral, cuyo color oscuro contrasta con la aridez del resto del territorio. Completa el conjunto el Plano, una amplia meseta dedicada al cultivo y al aprovechamiento agrícola, que demuestra la convivencia histórica entre un paisaje extremo y la actividad humana.

¿Cómo llegar hasta ahí?

Como bien se ha especificado al principio del artículo, este desierto está a algo más de 100 kilómetros de distancia de Zaragoza ciudad y a casi 40 de Tudela. Desde la capital de la provincia existen varias rutas por las que llegar hasta allí:

