Revista
Este mes con VIAJAR mayo descubre Madeira en primavera y los mejores paisajes de la temporada. ¡Ya en quiosco!
La fiesta de la Flor de Madeira, islas, valles y atardeceres protagonizan el nuevo número de Viajar
Redacción
Viajamos hasta la isla portuguesa para vivir en primera persona su Fiesta de la Flor, que viste de color y exuberancia los jardines de Funchal y otros rincones madeirenses.
La primavera explota también en los bellos pueblos del sur de Badajoz, por los que hacemos una ruta entre dehesas, joyas arquitectónicas y, por supuesto, buen jamón ibérico. Y para los que prefieran un paisaje más norteño, nada como el valle del Nansa, un tesoro escondido que nos muestra lo mejor de la Cantabria interior, esa de prados verdes y un río salmonero salpicados de pueblos con encanto como Polaciones o Tudanca.
El arte también brilla en la estación primaveral en las calles y museos de Cartagena, a la que nos desplazamos para hablar con sus vecinos y descubrir una cara más de la ciudad milenaria.
Fuera de nuestras fronteras, llegamos hasta Liechtenstein, el minúsculo país que en apenas 160 kilómetros cuadrados concentra toda la esencia de los majestuosos Alpes, y hasta Uruguay, donde nos dejamos conquistar por sus especiales atardeceres.
La cocina bávara pone el toque gastro al número, con un amplio reportaje sobre los mejores restaurantes para comer en Múnich. Y en el apartado de alojamientos, os ofrecemos un recorrido por los mejores hoteles cerca de salinas.
Senegal, Ámsterdam y Perú son otros de los destinos a los viajamos en este número, en el que también queremos que tú viajes, por lo que te invitamos a una nueva Expedición VIAJAR, esta vez por el sur de la India en compañía del reputado fotógrafo Tino Soriano.
¡Ya disponible en tu quiosco!
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