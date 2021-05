Con una trayectoria de más de tres décadas, Carlos Alsina se ha convertido en uno de los locutores radiofónicos más influyentes de España. El periodista realiza entrevistas a calzón quitado, logrando que los personajes que pasan por 'Más de uno' en Onda Cero siempre le dejen declaraciones sorprendentes y a veces impactantes.

Sin embargo, no todos los políticos quieren sentarse con él para someterse a sus preguntas. Aprovechando la entrevista que Cristina Pardo le hizo este domingo en 'Liarla Pardo', ha confesado la identidad de los dirigentes que se niegan visitar su programa. "Desde 2017, no vienen Pablo Iglesias, Irene Montero y Adriana Lastra. Me tienen vetado".

Alsina explicó lo que le ocurrió con Iván Espinosa de los Monteros: "Accedió a venir, pero antes de la entrevista preguntó la identidad de los tertulianos que me iban a acompañar y exigió que dos en concreto no pudieran hacerle preguntas. Entonces le dije a María Jesús, mi productora, que le dijera que eso no era viable".