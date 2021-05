El potencial del Festival de Eurovisión dentro de la industria televisiva mundial es tan importante que también está presente en otros importantes formatos televisivos como 'Mask Singer'. Muchos artistas y comunicadores que han tenido vínculo con el certamen europeo también se han convertido en participantes, investigadores e, incluso, en presentadores de algunas de las franquicias del exitoso programa de Fremantle. En el comienzo de la semana eurovisiva y coincidiendo con su regreso a Antena 3, repasamos las 12 máscaras de 'Mask Singer' que también han pasado por Eurovisión.

Pastora Soler se quedó con nosotros con sus actuaciones como Pavo Real

Ocho años después de su paso por Eurovisión 2012 con 'Quédate conmigo', Pastora Soler sorprendió en 'Mask Singer: Adivina quién canta' escondiéndose bajo la máscara de Pavo Real. La artista andaluz se quedó a solo un paso de la gran final tras cantar por Rosalia, Dua Lipa o Tina Turner, logrando que los investigadores la confundiesen con Ruth Lorenzo, otro rostro muy conocido por los eurofans.

Al Bano y sus dos participaciones en 'Mask Singer'

Al Bano es uno de los pocos concursantes que puede decir que ha participado en dos adaptaciones distintas de 'Mask Singer'. El representante de Italia en 1976 junto a Romina Power fue el subcampeón en la primera edición italiana como Leone (León) y se convirtió en uno de los semifinalistas de la española como Girasol.

Krista Siegfrid, de casarse en Eurovisión 2013 a ser 'Sombrero mágico' en la edición finlandesa

Otra de las divas eurovisivas que participó en 'Masked Singer' fue Krista Siegfrid. La representante de Finlandia en la edición de Malmö 2013 también se quedó a la puertas de la final en la edición finesa del formato de Fremantle después de interpretar versiones de grandes éxitos de Édith Piaf o Sia como Taikahattu (Sombre mágico).

Natasha St-Pier, el 'cupcake' que consiguió el mejor puesto de Francia en Eurovisión desde 1995

La primera edición de la versión francesa de 'Mask Singer' contó con la participación de un rostro eurovisivo muy conocido. Natasha Saint-Pier también formó parte del formato como Cupcake, después de conseguir el cuarto puesto en Eurovisión 2001 con 'Je n'ai que mon âme', el mejor resultado de Francia desde 1995 (a falta de lo que ocurra en esta edición de 2021 con Barbara Pravi).

Sandra Kim, la ganadora de Eurovisión que también venció en 'The Masked Singer' Bélgica

Históricos ganadores del Festival de Eurovisión también han pasado por 'Mask Singer'. Este es el caso de Sandra Kim, vencedora en el festival de Bergen 1986 con 'J'aime la vie', que también se alzó con la victoria en 'The Masked Singer' Bélgica después de interpretar canciones como 'Euphoria' de Loreen debajo de la máscara de Koningin (Reina).

Izhar Cohen: de vencer en Eurovisión con 'A-Ba-Ni-Bi' a la versión israelí de 'Mask Singer'

Otro mítico ganador eurovisivo que también pasó por 'Mask Singer' fue Izhar Cohen. El ganador del certamen musical en el año 1978 con 'A-Ba-Ni-Bi' fue una de las caras más conocidas de la primera edición israelí del formato, disfrazándose bajo la máscara de Toro.

Nadine Beiler, el 'Yeti' que ganó 'The Masked Singer Austria' tras pasar por Eurovisión 2011

Austria también puede decir que una de sus representantes en el Festival de Eurovisión ganó su franquicia de 'The Masked Singer'. Nueve años después de lograr la 18ª posición en Eurovisión 2011 con 'The secret is love', Nadine Beiler ganó la primera edición austriaca bajo de la máscara de Yeti, interpretando temas como 'Rise like a Phoenix' de Conchita Wurst.

Ulrikke, el 'Troll' que ganó la versión noruega de 'Mask Singer' tras la cancelación de Eurovisión 2020

La cancelación de Eurovisión 2020 abrió una importante ventana a Ulrikke. Después de vencer en el NRK Melodi Grand Prix con 'Attention', la artista se alzó con la victoria en la primera edición de 'Maskorama', la edición noruega de 'Mask Singer', como Trollet (El Troll), máscara con la que cantó temas como 'Euphoria' o 'Fångad Av En Stormvind', dos apuestas ganadoras de Suecia en el certamen europeo.

Poli Genova, el 'ojo' de 'Mask Singer' Bulgaria

Poli Genova también ha sido una de las artistas eurovisivas que han aceptado el reto de participar en 'Mask Singer'. Después de representar a Bulgaria en 2011 y 2016 y presentar la edición junior del certamen musical, la interprete de 'If love was a crime' solo permaneció una semana en el formato siendo Ojos.

Kate Miller-Heidke, a las puertas de las victoria como la Reina de 'The Masked Singer' Australia

Después de conseguir la novena posición en Eurovision 2019, Kate Miller-Heidke también probó suerte en la segunda edición de 'The Masked Singer' Australia. La cantante del tema 'Zero Gravity' se quedó al borde de la victoria en el formato después de ocultarse detrás de la máscara de 'Queen', conformándose con ser el segundo puesto.

Isaiah Firebrace, el mago y compañero de Kate Miller-Heidke en la segunda temporada de la versión australiana

La segunda temporada de 'The Masked Singer' Australia no solo contó con un representante del país oceánico en Eurovisión, sino con dos. Isaiah Firebrace (Kiev 2017) también formó parte del casting del formato de las máscaras, aunque fue eliminado en la sexta semana de competición tras dar vida a Wizard (Mago).

Dami Im, de ganar la votación del jurado profesional en Eurovisión 2016 a la versión original de 'Mask Singer' en Corea del Sur

El Festival de Eurovisión y 'Mask Singer' son dos experiencias que Dami Im también ha vivido. La representante de Australia y ganadora de la votación del jurado en la edición de Estocolmo 2016 fue Estatua de la Libertad en 'King of masked singer', la versión original del formato de Fremantle.