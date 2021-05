Busse se enfrenta este martes a su siguiente reto en el mundo de la música. Dentro de ganar la versión sueca de 'Got Talent' y el Melodifestivalen 2021, el artista se sube este martes al escenario de Eurovisión 2021 con el objetivo de clasificar a Suecia en la gran final del próximo sábado con 'Voices', una canción sobre la tolerancia, la humanidad y el respeto escrito por Anderz Wrethov ,Jimmy Joker, Linnea Deb y Joy Deb, compositores que también han trabajado con Lady Gaga, Eleni Foureira, Måns Zelmerlöw y Jennifer López, entre otros. En el día de la primera semifinal, YOTELE habla con Tusse sobre su candidatura en esta edición del Festival de Eurovisión.

-¿Cómo estás viviendo esta experiencia en Róterdam?

-Es asombroso. Es tan difícil de asimilarlo. Han pasado un par de meses en los que he pensado si esto realmente está sucediendo o no, pero ahora estoy aquí. Es todo tan real que estoy nervioso, pero también me encuentro muy feliz.

-Hace menos de dos meses, ganaste el Melodifestivalen de este año. ¿Qué balance haces de este tiempo?

-Este fue un año muy duro. Estaban Eric Saade, The Mamas, Charlotte Perreli, que fue ganadora de Eurovisión, y Dotter, entre otros artistas. Me alegré mucho de haberlo ganado a pesar de esta complicada edición. Ahora siento más confiado de mí mismo.

-¿Has podido hablar con tus compañeros y rivales de Melodifestivalen 2021?

-Sí. Hablé un poco con Eric Saade justo después de la final. Me dijo que estaba realmente emocionado de que yo ganase y que disfrutase tanto como pudiese. Sus palabras fue de gran apoyo. También hablé con The Mamas y también se mostraron entusiasmadas porque fuese el elegido y me desearon mucha suerte. Son tan dulces.

-¿Tu actuación en el escenario de Eurovisión será diferente a la del escenario del Melodifestivalen? ¿Habrá cambios?

-Trataremos mantener la base de la actuación del Melodifestivalen, pero más grande, mejor y más auténtica. Habrá algunos cambios como en las imágenes y también en mi vestuario pero manteniendo las mismas raíces para que la gente la reconozca. Si fue bien realmente, ¿por qué destruirlo?

-¿Cómo te sentiste tras los primeros ensayos? ¿Qué sensaciones tuviste?

-Me sentí muy bien. Quiero decir, estaba realmente muy nervioso, pero luego vi el gran escenario y me quedé hipnotizado. Era enorme. Me gustaba porque era como si todo fuese más grande y mejor. Sentí que podía salir y divertirme mucho porque, además, cambiamos un par de cosas. A su vez, estuve pensando en mi cabeza todo el rato en las nuevas cámaras y en los ángulos, pero, aparte de eso, sentí que fue una gran primera toma de contacto con el estadio. Fue algo digno de capturar para siempre.

-Participaste en un Melodifestivalen en el que hubo muchas medidas de protección anti covid. En esta edición de Eurovisión, también hay un protocolo muy estricto. ¿Cómo es la experiencia en Róterdam bajo esta premisa?

-Es buena. Como sabes, la mascarilla es obligatoria. Debes que llevarla puesta y guardar la distancia de seguridad con todos en el arena. Hay muchos test y la gente te recuerda que debes cumplir las medidas. Hay guardias por todas partes velando por su cumplimiento. Realmente, me siento seguro porque sé que no es posible romper las reglas en el recinto de Eurovisión. Además, creo que Róterdam está haciendo un gran trabajo protegiéndonos a todos. Todo cierra a las 20:00 horas. Creo que tienen un buen protocolo aquí.

-La última vez que hablamos, me dijiste "Si represento a Suecia en Rotterdam, 'El Diablo' me asustaría mucho porque es una gran canción". ¿Piensas lo mismo?

-Por supuesto que pienso lo mismo. Es una gran propuesta y Elena es una magnifica artista, pero también he tenido tiempo para investigar a la competencia y hay muchos temas y artistas que son grandes rivales. Votar este años será muy difícil porque hay un gran nivel. Estaba y estoy enamorado aún de 'El diablo', pero he llegado también a otras canciones de este año. Veremos a ver qué ocurre.

-¿Qué otras canciones te gustan también?

-Como te dije, me gustan muchas, pero siendo honestos, he escuchado 'Tout l'universe' (Suiza) como unas 30 veces en el coche y se me saltan las lágrimas. Esta es una canción realmente buena, pero hay otras muchas que geniales. No se trata solo de una o dos canciones sobre todas de las demás, sino que creo que Gjon tiene una gran canción y me emociono al ver la actuación también.

¿Qué opinas de 'Voy a quedarme' de Blas Cantó?

Creo que es una gran canción de un magnifico artista. Estoy muy emocionado por ver cómo lo harán en el escenario, pero creo que tienen a un gran representante con una gran actuación. Creo que llenará el gran escenario. Será divertidos verlos, pero pienso que tienen una gran oportunidad.

-El otro día vi que compartiste una storie con Loreen. ¿Has podido hablar con ella? ¿Te ha dado algún consejo?

-Sí, ella realmente me dio el mejor consejo. Me estaba volviendo loco porque Eurovisión es el programa más grande del planeta y ella me dijo que no pensase eso, sino en lo que significa para mí estar allí y en lo que quería decirle al mundo. Cuando ella me dijo eso, sentí que tenía recordar que era lo más importante aquí. Estoy aquí por mi canción, 'Voices'. Quiero transmitir el hermoso mensaje que tiene este tema para todos los que la están escuchando, como quiero difundir el mensaje de unidad y humanidad y que cada persona merece ser escuchada por todos. Espero que la gente la escuche y obtengan la fuerza y la esperanza que contiene. Así que ese es mi principal objetivo. Estoy feliz de haberla conocido. Ella fue realmente amable y sabia.

-¿Christer Björkman te ha dado muchos consejos?

-Por supuesto. Él estuvo en 'Swedish Idol' y me dijo que era bienvenido al Melodifestivalen cuando quisiese, haciendo que esto comenzase. Él ha estado conmigo en el camino animándome. Me ha dado grandes consejos cuando iba a cantar 'Voices'. Él ha estado conmigo, y eso es realmente honorable y muy agradable. Es muy placentero contar con su apoyo. Aún así, es muy triste verlo partir, pero creo que está listo para la próxima aventura ('The American Song Contest').

-¿Crees que la séptima victoria de Suecia en Eurovisión es posible con tu canción?

-Creo que Suecia siempre tienes grandes posibilidades de ganar porque tenemos grandes artistas y canciones, y este año no es diferente. Este año también tenemos opciones.

-Pase lo que pase, ¿repetirías la experiencia del Melodifestivalen y/o Eurovisión?

-No estoy seguro aún porque todavía me tengo que graduar en el instituto. Quiero crecer y ver adónde me lleva la música. Veremos a ver qué sucede. Quizás.

-Sin importar el puesto que logres, ¿cuál será el siguiente paso de tu carrera musical?

-Ahora mismo quiero encerrarme en el estudio para escribir muchas canciones. Solo quiero componer mucha música funk, dance, pop y lanzar tal vez un álbum en otoño. Todavía estamos en pandemia, así que tendremos que esperar algunos meses, pero creo que solo me divertiré con la música.

-Si ganas el Festival de la Canción de Eurovisión, ¿cómo celebrarás tu victoria?

-Eso sería genial. Ya sabes que una cosa es decirlo y otra vivirlo, pero, en dicho caso, me tiraría al suelo, lloraría y bebería champán, aunque no sé realmente qué sucederá. Quizás me exploté la cabeza o me sienta confundido o cosas así. Veremos a ver qué ocurre.