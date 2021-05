A Quino se le atragantó la cena después de que su cita recordara la peculiar relación que mantuvo en el pasado. Cuando los dos participantes de 'First Dates' se animaron a repasar sus respectivas trayectorias en el amor, Ismael sorprendió con una inesperada confesión: "He estado en una pareja de tres".

"Cuando vivía en Roma estaba con dos actores porno a la vez", desveló Ismael ante Quino, que se quedó completamente descolocado: "¿Perdón? Madre mía...". "Sí, sí. Es que soy abierto de mente para muchas cosas", comentó el joven mientras su cita seguía sin dar crédito: "Se me ha atragantado el atún. Y encima actores".

La relación a tres de Ismael centró parte de la velada, con un Quino que no parecía estar dispuesto a experimentar algo así: "Yo le llamaría romance más que pareja". "Bueno, yo vivía con ellos. Yo estaba en Bruselas, había terminado con una pareja y me salió la oportunidad de trabajar en Roma. Yo ya estaba liado con estos dos chicos y me fui a vivir con ellos", contó su compañero de mesa.

Después de que Quino insistiera en que ser pareja "conlleva una relación sentimental", Ismael respondió que "puedes enamorado de dos personas perfectamente". "Yo tengo amigos que están en parejas de tres desde hace diez años y lo llevan muy bien", aseguró el participante.

Tras señalar que había visto "un poco verde" a Quino en cuanto a "vivencias", Ismael no quiso tener una segunda cita con él: "Más que nada porque sexualmente no ha habido una conexión. Estamos en frecuencias diferentes, creo que quizás no eres tan abierto de mente como yo en ese sentido".