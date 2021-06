Ana Rosa Quintana comenzaba este jueves su programa con una nueva crítica al Gobierno. La presentadora no ha dudado en dar su opinión sobre las nuevas restricciones para evitar la propagación del Covid-19, mostrando su descontento con las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Hemos pasado de que cada Comunidad Autónoma haga su plan de desescalada a que sean ellos quienes digan cómo tiene que ser", ha comenzado diciendo en la mesa de debate que modera. "No sé si la ministra de Sanidad se ha olvidado de que ya no hay estado de alarma. No sé si puede obligar o no", ha dejado caer.

La presentadora del magacín matinal, que cerró mayo con su mejor dato de audiencia en 14 años, ha insistido en que no está a favor de la implantación de medidas comunes para la hostelería. "Hay una cosa que no tiene sentido. Estamos abriendo estadios de fútbol, haciendo conciertos, fiestas, las hogueras de San Juan... ¿Y ahora me va a imponer usted algo? ¡Hombre por favor!", ha exclamado.

Según Ana Rosa, se ha demostrado que "la hostelería no provoca los contagios". "Pues vámonos a la playa, a las calles, a los botellones que no están controlados... ¡Ya está bien", ha añadido la periodista antes de continuar con sus golpes al Gobierno: "En plena pandemia dejaron todo en manos de las comunidades y se lavaron las manitas".

"Ahora que estamos en desescalada, ¿vamos a imponer? ¡Hombre!", se ha quejado Ana Rosa, que también ha dado la cara por la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Va a parecer que todo esto es contra Ayuso".