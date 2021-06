Detrás del programa 'Mask singer' hay muchos secretos. El principal, obviamente, es quién se oculta detrás de las vistosas máscaras con las que los vips se lanzan al escenario cada miércoles por la noche en Antena 3, una información que mantienen oculta gracias a múltiples medidas de seguridad, casi como si se tratara de una película de espías. ¿Pero quién elige el repertorio que los famosos se atreven a interpretar sobre el escenario? ¿Fue Esperanza Aguirre la que decidió entonar en pleno 'prime time' el 'Ella Elle L'a' de Kate Ryan disfrazada de Mariposa? ¿O la reina de corazones, Isabel Preysler, la que eligió contonearse al ritmo del 'Wannabe' de Abba ataviada de Gatita?

"Hay un poco de todo", reconoce Carlos Marco, director musical del concurso y responsable de seleccionar las canciones que se escucharán en cada gala. "El repertorio lo elijo yo junto a dirección, y luego se lo proponemos a las máscaras. A veces te dicen que no están cómodos y te hacen otras propuestas, e intentamos respetarlas" comenta el músico. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, con la exministra de Cultura y expresidenta de la Comunidad de Madrid, una dura negociadora no solo en política, sino también a la hora de escoger canción. "Esperanza quería cantar en francés, pero me proponía temas de más allá de los años 80 y yo, más modernos, así que tuvimos que llegar a un término medio", desvela.

El idioma es precisamente una de las armas que utiliza Marco para enmascarar las voces más reconocibles de los vips de 'Mask singer'. Es lo que ha hecho este año con la máscara digital, Dama Centella: "Tiene un montón de canciones en inglés, aunque ella quería más en español". Y la temporada pasada fue un recurso que utilizó para despistar a la audiencia con cantantes como Pastora Soler. "Con ella era esencial que cantara en inglés porque en castellano la iba a reconocer todo el mundo", explica el excomponente del grupo Auryn, que asegura que la leyenda urbana que dice que los famosos con mayor caché son los primeros eliminados de 'Mask singer' no tiene razón de ser. "La gente va a flipar con lo que nos espera", adelanta. "Hay algo muy fuerte". Lo que no especifica es si se verá ya este miércoles, cuando saldrá a la luz la identidad de dos máscaras y Ana Obregón se sumará al 'show' como investigadora invitada.

Los trucos

Marco tiene también más trucos para complicarle la vida a los investigadores de 'Mask singer'. "Evitas canciones en las que se hable, pones tonos más altos o más bajos...", enumera. Con los que más puede jugar es con los cantantes profesionales, a los que les pone "quiebros y rasgado de voz, giros, falsetes..."

Otras veces hay canciones que no salen como esperaba, y no porque el famoso enmascarado no dé la talla. "Nos pasó con Catrina el año pasado. Teníamos grabada 'Me muero' de La Quinta Estación, y la cambiamos no porque Paz Vega no la hiciera bien, sino porque la canción no quedaba chula", rememora. Este año les ha pasado algo parecido con Huevo. "Grabamos una canción y luego la hemos cambiado porque no se sentía a gusto", desvela.

El 'hit' de Georgina

No son las únicas composiciones que se quedan en el tintero. También lo hacen muchas de las que tenían grabadas presencialmente en el estudio (después de las múltiples sesiones de 'coaching' 'online') porque el concursante es eliminado a las primeras de cambio, ya que registran cuatro temas para cada fase del concurso. Con las de Georgina Rodríguez, la primera eliminada de la anterior temporada, se plantearon incluso sacarlas a la luz viendo el éxito que tuvo su pegadiza versión del 'Si por mí fuera' de Beret. "No te imaginas la cantidad de gente que me lo ha pedido... Ella que no había cantado nunca tiene ahora un 'hit'", señala.

Tampoco había cantado antes Genovena Casanova, y el año pasado se coló en la final como Caniche. "El primer día llegó superdesconfiada, y luego se fue viniendo arriba y mejoró un montón", rememora Marco, que compagina su labor en 'Mask singer' con la de empresario (tiene tres escuelas de canto en Madrid y otra en Alicante) y cantante en el trío Mantra. Por eso ni se plantea hacer como su excompañero de Auryn, Blas Cantó, y probar suerte en Eurovisión. "Me parece una responsabilidad tan grande, que tienes que poner toda tu atención en ello y yo ahora no podría. Sí que me gustaría ayudar a crear la propuesta para el festival, pero no ir como artista". Y aprovecha para defender la actuación de Cantó, pese a su mal resultado en el 'ranking': "Blas cantó lo que quería, como quería, y lo hizo muy bien vocalmente", considera.