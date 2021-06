'El Programa de Ana Rosa' ha debatido hoy acerca del polémico caso de la firma de los indultos a los políticos condenados por el procés. El espacio ha hablado de las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, cuando en un acto público preguntó a viva voz: "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?".

Uno de los colaboradores del espacio ha recordado cuando en el año 2005 con la situación de aceptar el matrimonio homosexual, el Rey tuvo que recordar que no puede tomar cartas en el tema, no como hizo el Rey de Bélgica. "El Rey español tiene muy poco margen político", afirmaba Ana Rosa.

"Rufián y Ayuso lo saben, que el Rey tiene que firmar porque constitucionalmente tiene que firmar", expresaba la presentadora, que añadía: "Otra cosa es lo que piense o no piense". Ana Rosa opina que "es un marrón" para el Rey firmar los indultos "después del mensaje que dio el 3 de octubre". La conductora aprovechaba para echar un capote a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Eso es lo que dice Ayuso".

Sin embargo, en la mesa no opinaban de la misma manera que la presentadora y uno de sus colaboradores consideraba que no han sido justas las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre las responsabilidades del monarca. "Creo que lo ha dejado claro y que lo sabemos todos, que él no puede opinar", zanjaba la conductora.