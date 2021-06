La emoción se apoderó este jueves del plató de 'Sálvame' con su homenaje a Mila Ximénez, que contó con la intervención de Alba Santana, hija de la periodista. Pero además, durante la emisión del programa, Jorge Javier Vázquez se abrió en canal ante los espectadores y confesó que ha estado "haciendo duelo desde hace meses". "Cuando me despedí de ella el pasado martes, me di cuenta de lo mal que había estado. Ese día fue para mí un punto y aparte", explicó.

El presentador de Telecinco reconoció que, durante el último año, ha estado pensando en alejarse de la televisión: "Ha sido la vez que más cerca he estado de dejarlo. Me ha faltado muy poco. Empecé a hacerme a la idea de que en julio desaparecía una temporada larga". Jorge Javier comentó que no veía "ningún tipo de salida" y que había perdido la ilusión: "No tenía ganas de nada. Había perdido la curiosidad por todo y lo achacaba a la pandemia".

Precisamente, fue Mila quien le dio fuerzas para seguir adelante: "Me ha reconciliado con la vida. Me ha vuelto a dar ganas de vivir". "Es muy curioso, en un momento tan duro en el que ella se va, a mí me ha dado un empujón. Lo que antes era caos, desesperación y negrura, ahora es luminosidad. Me ha dado ganas de vivir, algo que hacía tiempo que no tenía", añadió visiblemente emocionado.

A pesar de su fallecimiento, Mila seguirá estando muy presente en 'Sálvame'. El programa inauguró ayer un nuevo graffiti con el rostro de la colaboradora, que sustituye al mural de Jorge Javier y Paz Padilla que presidía el plató desde hace años. Un plató que, además, todo el equipo del programa lo ha rebautizado con el nombre de la periodista.

Al término del programa, los colaboradores subieron a una de las azoteas de Mediaset para darle un último adiós a Mila, soltando al cielo unos globos amarillos que formaban una gran letra M. Allí estaba también Juan Peña, que versionó el tema 'A mí manera' mientras en pantalla se emitían imágenes que hacían un repaso por la vida de la tertuliana.