Carlos Sobera se queda muchas veces atónito con algunas de las confesiones que realizan los comensales de 'First Dates'. Este es el caso de Mariví, una auxiliar de vigilancia de 25 años, que dejó al presentador con los ojos como platos con lo que al definirse así misma: "Soy adicta al sexo y cariñosa".

😏 Mariví tiene clarísimo el cómo, el cuándo y el cuánto... ¡Ahora solo hace falta el chico capaz de igualar su juego! 😅



¡Esta noche a las 21.40h en #FirstDates5J! 💕 https://t.co/gTLsEki9RL — First Dates (@firstdates_tv) 5 de julio de 2021

"Pero, ¿qué nivel de adicción tienes, que es lo primero que me sueltas?", le preguntó Carlos Sobera a Mariví tras su definición. "Siempre pienso en ello. Necesito, si no es 24 horas, por lo menos 16 diarias", contestó la chica en la barra del local.

"Necesito que mi pareja me aguante y que, si yo quiero sexo por la mañana, de madrugada o al mediodía, que me diga que sí, que no me argumente que está cansado o cualquier cosa. Ya he tenido relaciones así y no es de mi agrado", aseguró Mariví en uno de sus primeros totales a cámara, añadiendo que quería encontrar a un chico negro.

Posteriormente, Mariví vio cumplidos sus deseos y conoció a Mario, un repartidor y productor musical negro de color negro, que se definió como un chico de "todo o nada": "Me dedico mucho, soy cariñoso, romántico... expreso mis sentimientos más con hechos que con palabras".

Una vez sentados en la mesa, lo cierto es que el tema del sexo fue un tema que centró la cita entre ambos. De hecho, Marivi le preguntó a Mario si le gustaba experimental en el plano sexual, desvelándole otros de sus gustos íntimos cuando el cubano le contestó un depende: "Cuando tengo pareja, me gusta hacer tríos con mujeres, con hombres no".

😏 "Cuando tengo pareja me gusta hacer tríos."

😉 "Me plancho las camisa con la plancha del pelo."



¡En una hora comienzan a llegar nuevas parejas a #FirstDates5J! 💕 pic.twitter.com/hzYK9GAsRi — First Dates (@firstdates_tv) 5 de julio de 2021

"Es la primera vez en 29 años que me dicen eso. Como hombre le pongo una alfombra roja y público a los lados para que le aplaudan porque se lo merece. Nunca he hecho un trío, pero si se presenta la oportunidad, pues pa'lante", afirmó Mario entre risas delante de la cámara. "A mi ex pareja le regalaba tríos por su cumpleaños... pero acabó poniéndome los cuernos por tonto, y me perdió. Al día de hoy anda rogando", dijo Mariví.

Después de tomarse el postre en el reservado, la buena conexión entre los dos fue determinante en 'La decisión final', ya que ambos quisieron tener una segunda cita con el otro. "Es el tipo de chica que a mí me gusta, me llama la atención", explicó Mario antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.