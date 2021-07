En muchas ocasiones, en 'First Dates' se viven momentos impensables. Esta semana, un pequeño percance en una de las veladas estuvo a punto de convertir la cena de dos comensales en un auténtico desastre que hubiese echado a pique una cita que iba muy bien.

Arancha acudió al programa del amor con la intención de divertirse. El formato presentado por Carlos Sobera acertó al presentarle a Gerardo, que también tenía muy buen humor y buscaba eso en la persona que conocería aquella noche como requisito primordial.

Para darle un toque especial a la cita, un pequeño despiste casi acaba convirtiendo el encuentro en uno muy accidentado. Mientras que cenaban, la chica le dio un golpe al vaso de vino que casi acaba sobre la cena del comensal arruinándole por completo el plato, algo que gracias a los reflejos de ambos no se acabó produciendo.

Lejos de molestarse, Gerardo se lo quiso tomar a risas. Al ver la buena cara del comensal, la chica se mostró totalmente espontánea: "A mí me han dicho que la liara, pero no tanto". El hombre no pudo evitar reír y confesar después lo que le había parecido el instante: "Es un terremoto viviente, porque en cualquier momento te la lía. Eso es divertido".