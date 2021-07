Telecinco estrena esta noche (22:00 horas) la segunda edición de ‘La última cena’. Isa Pantoja y Asraf Beno serán los primeros anfitriones del regreso del formato presentado por Paz Padilla. Cristina Cifuentes, Silvia Pantoja, Alba Carrillo, Lucía Dominguín y Rafa Mora serán algunos de los comensales de esta entrega de estreno.

Russell Crowe investiga una muerte en La 1

Un nuevo pase de 'La sombra del poder' llega esta noche a La 1 de TVE (22:35 horas). Cal McCaffrey (Russell Crowe) es un veterano periodista del Washington Globe viejo amigo del prometedor congresista Stephen Collins (Ben Affleck), uno de los políticos del momento. Cuando la ayudante y amante de Collins aparece muerta en el metro, éste recurre a Cal para demostrar que no fue un suicidio. Durante la investigación, se descubren ciertas pistas que podrían hacer que todo es parte de una trama mucho mayor de la que imaginaban...

Dani Rovira y María Valverde intentan casarse en Antena 3

Antena 3 apuesta también apuesta por el cine con la emisión de ‘Ahora o nunca’ (22:45 horas). Eva y Alex son una pareja que, tras años de noviazgo, decide casarse en el lugar en el que se enamoraron: un pequeño pueblecito de la campiña inglesa. Los problemas de la boda comienzan cuando una huelga de controladores aéreos impide que el novio y los invitados se reúnan con la novia y su séquito.

Cuatro también opta por el séptimo arte con un nuevo pase de ‘El último testigo’ (22:45 horas). Un ex agente de la CIA decide empezar una nueva vida junto a su hija de 15 años. Ahora trabaja en Bélgica como experto en seguridad de una multinacional pero, de repente, un día se encuentra con que la empresa ya no existe, sus compañeros de trabajo se han ido y sus ayudantes tienen como objetivo matarlo... a él y a su hija. Para sobrevivir, ambos tendrán que aprender a confiar el uno en el otro, pero la tarea no será nada fácil cuando la niña descubra la verdad sobre el pasado de su padre.

Además, laSexta emite esta noche (22:30 horas) por ‘El jefe infiltrado’. Esta semana, un nuevo jefe se infiltra en su propia empresa bajo una falsa identidad. Trabajará codo con codo con sus empleados, afrontará riesgos, se emocionará y tomará decisiones que cambiarán para siempre la vida de sus trabajadores. Lo que ellos nunca sabrán es que su nuevo compañero de trabajo en realidad es su superior.