Algunos espectadores de 'Sálvame' se habrán dado cuenta de que José Antonio Canales Rivera lleva casi un mes sin aparecer por el programa. Para aclararlo todo, el formato de Telecinco dio este martes explicaciones sobre la ausencia del torero entre su equipo de colaboradores habituales. El motivo no sería otro que un disfraz de Spider-Man que, pese a las órdenes de la dirección del programa, Canales se habría negado a ponerse.

Cabe recordar que, el último día que estuvo en plató, el tertuliano se tuvo que enfrentar al testimonio de Miriam, una joven que aseguraba haber mantenido relaciones sexuales con él. Como prueba, la joven aportó una fotografía del perro de Canales y unos pantallazos de los supuestos mensajes que se habrían intercambiado.

En uno de esos mensajes, el primo de Kiko Rivera le planteaba una llamativa propuesta: "Deja abierta una ventana, que me pongo mi traje de Spider-Man y entro". Este fue el motivo por el que la cúpula de 'Sálvame' le pidió que se disfrazara del popular superhéroe de Marvel.

Canales da explicaciones

Carlota Corredera reveló el martes lo que sucedió durante la última tarde de Canales en plató: "Al parecer, había llegado a un pacto con uno de los directores del programa. Cuando Valldeperas se enteró de que el compromiso se incumplía, se le comunicó que si no cumplía con su palabra tenía que irse a su casa".

'Sálvame' también mostró la versión de Canales, que atendió por teléfono a uno de los redactores del programa. Al ser preguntado por lo sucedido, el tertuliano confirmó lo que había contado la presentadora: "Me echaron para casa porque me negué a vestirme de Spider-Man, ni más ni menos. El director me dijo que me podía ir para casa".

"Yo me he prestado a todo. Sé perfectamente cómo funciona el sistema. En ningún momento me he negado a disfrazarme, me he negado a disfrazarme de Spider-Man. No me quedaba más remedio que negarme por algo que no tiene ni pies ni cabeza. Tengo mensajes de esta chica, que siente mucho todo y se ha equivocado", aseguró Canales, convencido que "iba a hacer el ridículo" con el disfraz.

Por el momento se desconoce si su ruptura con el programa es temporal o definitiva, tal y como él mismo explicó: "Entiendo que si quieren seguir contando conmigo, se pondrán en contacto. Si no es así, pues lo asumiré".