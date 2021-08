Terelu Campos tuvo que demostrar este miércoles sus dotes como anfitriona en la nueva entrega de 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition'. La hija de María Teresa Campos estuvo a la altura y consiguió una muy buena nota al final de la noche, que contó con un invitado muy especial e inesperado. La comunicadora presentó a David, un médium que se puso en contacto con "el más allá".

"Soy clarividente de nacimiento. Percibo varias vibraciones espirituales, todas las personas que estáis aquí tenéis muchas personas alrededor", comenzó diciendo el amigo de Terelu. En concreto, hizo referencia a "un hombre" que se situaba muy cerca de Sofía Suescun y que la estaba "protegiendo".

"¿En serio?", respondió la ganadora de 'Gran Hermano 16', que se emocionó al pensar que su abuelo estaba a su lado: "Sé que ha estado ahí porque hay cosas muy fuertes para las que no encuentro explicación".

Quien se acabó derrumbando por completo fue Yurena, que perdió a su madre a finales de 2019. "¿Mi mamá está conmigo?", le preguntó entre lágrimas al clarividente, que echó las cartas para encontrar la respuesta. "La tienes cerca de ti y está bien. Está cuidando de ti y está muy orgullosa de ti", afirmó mientras la concursante se venía abajo.

"Me ha hecho llorar y me ha roto. Por fin alguien me ha dicho unas cuantas cosas que llevo meses deseando y necesitando oír", confesó Yurena en unos totales a cámara. Gianmarco, por su parte, descubrió que será papá de un niño y una niña, según la lectura que hizo David al echarle las cartas.