Comienza la cuenta atrás para el estreno de 'La última tentación' en Telecinco. Para que la espera no se haga tan larga, Mitele Plus estrenará el próximo lunes 23 de agosto el especial 'Regreso a la última tentación', un aperitivo de lo que se podrá ver a partir de septiembre en el spin off de 'La isla de las tentaciones'.

Este avance contará con la participación de las cinco parejas protagonistas de 'La última tentación', que explicarán cómo afrontan este nuevo reto. Fani y Christofer, Lester y Patry, Lucía e Isaac y Andrea y Mayka, ambas con sus actuales parejas, desvelarán en qué punto se encuentran sus relaciones.

Además, todos ellos recordarán su paso anterior por el programa y hablarán de las cuentas pendientes que les esperan ahora. 'Regreso a la última tentación' mostrará las horas previas a su entrada en las villas, donde les esperan viejos conocidos del formato como Manuel, Marina, Gonzalo, Jesús, Marta, Pablo, Óscar, Julián, Stefany, Bela y Cristian, entre otros.