Concursos familiares para adivinar si una persona canta bien, competiciones con pruebas de adaptación al mundo rural o series documentales sobre gastronomía protagonizadas por chefs con Estrella Michelin han sido algunas de las propuestas presentadas este miércoles por cadenas y plataformas en el marco del FesTVal que se celebra estos días en Vitoria.

La diversidad de la televisión en España ha sido celebrada en esta segunda jornada del festival, que arrancó ayer y dura hasta el sábado, en el que distintos canales están presentando algunas de las novedades de su programación en entretenimiento, ficción o información.

Entre ellos Antena 3, que ha presentado esta mañana su adaptación del programa coreano "I can see your voice" a la televisión española, "Veo cómo cantas", un concurso que se estrenará próximamente y que se ha presentado como "la revelación de la temporada".

Producido por Atresmedia Televisión y Warner Bros ITVP España, el "guessing show" está presentado por Manel Fuentes y en él los concursantes, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre, tendrán que adivinar si unos "cantantes misteriosos" son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan solo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.

Este panel de asesores famosos estará formado por Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo, que serán los encargados de ayudar al concursante a reconocer a los buenos vocalistas y a los que no tienen nada que hacer en el mundo de la música.

Atresmedia presentará además este miércoles en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, sede del festival, la segunda temporada de la serie “By Ana Milán” de su plataforma de pago Atresmedia Player Premium, en un estreno al que asistirá la actriz y autora de la ficción, que está inspirada en su propia vida.

En esta jornada, la mayor productora de canales temáticos de España, que agrupa a 14 canales, AMC Networks International, ha hecho una presentación de sus próximos programas y ha destacado que hará una fuerte apuesta por el documental.

"El género del documental está sufriendo una evolución extraordinaria y va a ser uno de los formatos fundamentales porque en el ámbito de la ficción creo que la densidad de producción es tan extraordinaria que probablemente busquemos otro tipo de entretenimiento", ha apuntado el director general para el sur de Europa de AMC Networks, Manuel Balsera.

Durante los próximos cuatro meses, la productora estrenará 100 series de ficción, documental, factual, estilo de vida e infantil, haciendo énfasis en un género que tiene todavía un gran recorrido.

Entre las producciones nuevas que llegan está "Productores con Estrella" (14 de septiembre) al Canal Cocina, un programa que descubre quiénes son los proveedores que nutren a los restaurantes españoles con tres estrellas Michelin de la mano de chefs como Joan Roca, Martín Berasategui o Ángel León.

Dentro de la ficción destaca la serie original de AMC Studios "Que te den, Kevin" (que se estrena el 8 de septiembre) o las nuevas entregas del universo "The Walking Dead": "TWD: World Beyond" (4 octubre) y "Fear the Walking Dead" (18 octubre).

La televisión local ETB1 también ha presentado este miércoles la segunda temporada de “Baserria”, un original concurso en el que compiten parejas de baserritarras (personas que viven en el caserío) y de la ciudad, que tienen que superar varias pruebas relacionadas con el mundo rural.

En la parte de información, RTVE ha presentado la nueva temporada de "La hora" de TVE, que arranca el próximo lunes con nuevos presentadores, Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

"Tenemos una clara vocación de servicio público de analizar los acontecimientos que nos rodean y contribuir a explicar lo que está ocurriendo, en un tono riguroso pero también cercano. Buscamos ser un espacio plural donde se pueda escuchar a todo el mundo con sus diversas opiniones", ha apuntado Amalia Martínez de Velasco, que fue elegida en mayo directora de contenidos en RTVE.

Además de presentaciones y estrenos, en el marco del festival están teniendo lugar otros eventos como el organizado este miércoles por la consultora GECA, que ha presentado un informe sobre las tendencias audiovisuales más relevantes.

En España triunfan y triunfarán las adaptaciones literarias de cualquier género y temática, mientras que en otras regiones como Latinoamérica, por ejemplo, tienen éxito las historias de personajes reales, las producciones centradas en la vida de personajes famosos que van desde cantantes a narcotraficantes.