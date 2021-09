José Luis Moreno sigue en el foco mediático tras su detención por diferentes delitos. Este viernes, 'Equipo de investigación' se sumó a los programas que están analizando el caso desde que saltó a la luz. La entrega no acabó del todo bien por las advertencias que lanzó el protagonista a Gloria Serra.

Tras repasar la trayectoria de Moreno, el equipo de laSexta quiso visitar al artista. Poco antes habían hablado con trabajadores del ventrílocuo y al parecer habían pactado de palabra con él unas declaraciones para darle la oportunidad de explicar su versión sobre los motivos por los que fue detenido hace unos meses.

Al llegar a la casa, el responsable de ‘Aquí no hay quien viva’ no quiso abrirles las puertas, lo que propició que Serra le escribiera por WhatsApp. Moreno no dudó en contestarle y se mostró muy enfadado al explicar por qué no quería hablar: "Tenía muy buena disposición en colaborar con vosotros hasta que dos o tres colaboradores y amigos me han llamado para decirme que lo que intentáis es que hablen mal de mí y que les preguntáis si les he pagado o no. Es muy cansado...", denunció.

La presentadora y los reporteros del programa intentaron convencerlo de que se sincerara, pero solo consiguieron que les advirtiera: "Lo que sí te diría, por favor, es que lo hagáis con un abogado porque son muchas las querellas que estoy poniendo. Estoy harto del tema y sería muy triste tener que añadir una. Un saludo y gracias por tus mensajes".