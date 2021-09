En 'First Dates' acuden solteros que no han encontrado lo que de verdad buscan, como una de las últimas comensales, que confesó que confesó haber descubierto que no le llenan los líos de una noche. En su visita al programa presentado por Carlos Sobera quiso compartir la estrategia que ella utiliza cuando tiene este tipo de relaciones.

El formato de Cuatro contó con Micaela esta semana, una joven que había estado casada durante varios años y que tiene claro que ella no es solo una mujer de una noche porque se puede acabar enamorando y pasarlo mal: "Estoy cansada de la toxicidad de los hombres", añadió en la explicación de lo que no quiere en su pareja que le dio al presentador.

La joven explicó que tras varias aventuras determinó la estrategia que utiliza para no sentir nada más por alguien: "Yo tengo tres reglas básicas para no enamorarme. Una es que no me vuelvo a acostar con ellos, la segunda es no dormir en la casa y la tercera, que no tenga hijos". "Si rompo una de esas reglas me enamoro", añadió muy segura de su argumento.