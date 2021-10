Terelu Campos no ha podido aguantar la presión. La colaboradora tuvo que hacer frente en 'Viva la vida' a las últimas declaraciones de Bigote Arrocet, que en una revista cargaba duramente contra María Teresa Campos, asegurando que le había prestado 50.000 euros y que catalogándola incluso de "mentirosa infame".

El programa de Telecinco mostró un vídeo en el que la prensa pillaba por banda a la veterana comunicadora, agarrada del brazo de su chófer Gustavo. En él, María Teresa se limitaba a afirmar que no tenía nada que decir y aseguraba que era su chófer el que sabía toda la verdad de su ruptura con el humorista.

Las imágenes entristecieron a Terelu, que no podía reprimir el llanto a la vuelta. "Entendemos perfectamente a Terelu", dijo Emma García, que se encontró con la respuesta tajante de Campos: "No, no me entendéis". "Y se me demuestra mucho que no se me entiende. Pero da igual, ya dije que no espero nada de nadie, hace mucho tiempo. De nadie en mi vida profesional, por supuesto", aseguró.

Emma García intentaba mostrar su comprensión: "Al final es tu madre. Y te digo una cosa, estoy segura de que tu madre sabe tu sufrimiento y todo lo que la quieres". "A mí lo único que me preocupa es su sufrimiento, el mío me trae sin cuidado", expresaba una dolida Terelu.

Diego Arrabal preguntó entonces si había alguna forma de parar esta situación, a lo que Terelu respondía: "Ojalá tuviera armas porque las emplearía. Ya la estáis viendo... ¿Qué más os puedo decir?". Alejandra Rubio, sentada en plató al lado de su madre, tomaba la palabra: "Mi abuela tiene 80 años. La habéis visto, ¿no? Un poco de respeto. La pobre no abre la boca".