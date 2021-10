Fani reapareció ayer en 'El debate de las tentaciones' después de que en la última entrega de 'La última tentación' su novio Christofer pidiese una hoguera de confrontación. Fani se había besado con Julián, siendo la segunda vez que caía en la tentación en el reality, primero en su edición y después en este particular reencuentro.

A ella no le quedó más remedio que defenderse de los comentarios de los colaboradores, que apuntaban a que no sentía amor hacia su pareja: "No lo quiero solo como si fuera un familiar. No sufro por un familiar, como he sufrido por Christofer. Le quiero muchísimo pero no le amo al 100%", reconoció.

La participante habló de sus problemas de pareja: "Él no hace nada, porque no busca trabajo. No hace ni el amago. Lo mantengo yo. Quiero darme cuenta si está conmigo porque quiere o porque está cómodo", explicó Fani, que asegura que su novio sabe que ella no está "enamorada al 100%". Además, Fani recordó que Christofer le había "puesto los cuernos durante 6 meses y le perdoné. Estaba conmigo, viviendo y se liaba con ella".

Sus justificaciones no sirvieron a Kiko Matamoros, que volvió a criticar su actitud. Fani se encaró con él y criticó que tuviera esos comentarios hacia ella dado que él también ha reconocido ser infiel en sus relaciones. Él respondía dando un dato revelador, su sueldo en el programa: "Yo no he hecho nada delante de las cámaras. Cuando me den 50.000 euros por ir a la Isla de las Tentaciones me lo pensaré, pero de momento no".